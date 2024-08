SC Unterpremstätten: Jugendoffensive in der 1. Klasse Mitte B

Details Dienstag, 13. August 2024 17:18

Der SC Unterpremstätten geht mit einer klaren Vision in die neue Saison der 1. Klasse Mitte B. Das Ziel ist ambitioniert: Der Aufstieg in die Gebietsliga Mitte. Dabei setzt der Verein voll auf den Nachwuchs und möchte die 2. Kampfmannschaft (KM2) näher an die Erste heranbringen, die sich mittlerweile in der Oberliga Mitte etabliert hat. Um dieses Vorhaben zu realisieren, hat der Sportliche Leiter Dirk Klinser mit seinem Team eine Strategie entwickelt, die nicht nur den sportlichen Erfolg sichern soll, sondern auch den nachhaltigen „Gemeindefußball“ fördert.

Teambuilding in der Vorbereitung für die junge Mannschaft

Neuanfang mit der ehemaligen U17

„Schon letztes Jahr, als ich zum Verein kam, wollten wir die KM2 neu aufstellen“, erklärt Klinser. „Dafür holten wir damals mit Michi Stenitzer einen engagierten Trainer sowie zwei, drei Routiniers ins Team. Leider konnten wir das Ziel, den Aufstieg zu schaffen, aufgrund der großen Konkurrenz nicht erreichen, da der Spagat zwischen der ersten und zweiten Mannschaft einfach zu groß war.“

In der neuen Saison setzt der SC Unterpremstätten auf einen radikalen Neuanfang. Die KM2 wird vollständig von der ehemaligen U17-Mannschaft gestellt, die in der vergangenen Saison in der Landesklasse U17 starke Leistungen zeigte. Diese Maßnahme soll den jungen Spielern die Möglichkeit geben, sich in der 2. Kampfmannschaft zu beweisen und gleichzeitig den Verein auf lange Sicht zu stärken.

„Wir wollen den nächsten Schritt in Richtung nachhaltigen Gemeindefußball gehen“, erklärt Klinser. „Es freut uns riesig, dass wir mit Philipp Degen einen absoluten Fachmann für dieses Projekt gewinnen konnten. Er hat die Jungs bereits in der U17 trainiert und kennt sie in- und auswendig. Mit Indir Ramadani steht ihm zudem ein weiterer Fachmann als Co-Trainer zur Seite.“

Herausforderungen und Chancen

Die junge Mannschaft des SC Unterpremstätten wird in der 1. Klasse Mitte B sicherlich auf starke Konkurrenz treffen. Die Liga ist seit Jahren bekannt für ihre Ausgeglichenheit und den intensiven Wettbewerb. Doch das Potenzial der Mannschaft ist unbestritten. Die Spieler sind talentiert und motiviert, haben aber gleichzeitig auch den Druck, sich gegen erfahrenere Teams durchzusetzen.

Als Ligaportal sehen wird den SC Unterpremstätten in einer spannenden Ausgangsposition: „Die junge Mannschaft hat viel Talent, der Konkurrenzkampf in der Liga ist jedoch sehr groß. Wenn es dem Team gelingt, konstant gute Leistungen zu zeigen, könnte es sich durchaus an der Spitze der Tabelle etablieren und um den Aufstieg mitspielen.“

Abschließendes Statement von Dirk Klinser

Dirk Klinser blickt optimistisch auf die kommende Saison: „Wir wissen, dass der Weg nach oben kein leichter sein wird. Aber wir sind überzeugt, dass unsere junge Mannschaft das Zeug dazu hat, Großes zu erreichen. Es wird wichtig sein, dass wir als Verein zusammenhalten und die Spieler bestmöglich unterstützen. Wir gehen diesen Weg bewusst und mit voller Überzeugung. Unser Ziel ist es, nicht nur sportlich erfolgreich zu sein, sondern auch den Charakter und die Gemeinschaft innerhalb des Vereins zu stärken.“

Bericht und Interview Florian Kober

