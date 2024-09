Schöcklland United siegt klar gegen SVU Liebenau II - 3:0 am Sonntagnachmittag

Details Sonntag, 29. September 2024 19:28

In der 7. Runde der 1. Klasse Mitte B trafen der SVU Liebenau II und Schöcklland United aufeinander. Das Auswärtsteam dominierte die Partie und konnte sich am Ende mit einem deutlichen 3:0-Erfolg durchsetzen. Dank einer überzeugenden Leistung insbesondere in der Offensive konnte Schöcklland United II den verdienten Sieg einfahren.

Frühe Führung für Schöcklland United - Weis mit dem Treffer nach einer Viertelstunde

Von Beginn an machte Schöcklland United II klar, dass sie die drei Punkte mit nach Hause nehmen wollten. Bereits in der 15. Minute gelang es Nico Alexander Weis, den ersten Treffer des Spiels zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss ins Netz brachte er seine Mannschaft in Führung und setzte damit den SVU Liebenau II unter Druck.

In den folgenden Minuten versuchte die Heimmannschaft, den Rückstand aufzuholen und erspielte sich einige Chancen. Die Abwehr von Schöcklland United zeigte sich jedoch gut organisiert und ließ keine gefährlichen Abschlüsse zu. So ging es mit dem Stand von 0:1 in die Halbzeitpause.

Schöcklland United baut Führung aus - 2:0 per Freistoß

Nach der Pause bemühte sich der SVU Liebenau II um den Ausgleich, aber es waren die Gäste, die erneut zuschlugen. In der 71. Minute war es Sebastian Bauer, der mit einem Freistoß 0:2 erhöhte. Bauer verwandelte sicher und ließ dem Torhüter der Heimelf keine Chance.

Auch nach diesem Treffer blieben die Gäste am Drücker und ließen keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Die Abwehr von Schöcklland United stand sicher und ließ den SVU Liebenau II kaum zur Entfaltung kommen. Jeder Versuch der Heimmannschaft, ins Spiel zurückzukommen, wurde frühzeitig unterbunden.

Matthias Magor setzt den Schlusspunkt - 3:0 als Endstand

In den letzten Minuten der Partie machte der Gast den Sack endgültig zu. In der 90. Minute war es der eingewechselte Matthias Magor, der mit seinem Treffer zum 0:3 den Endstand herstellte. Magor nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gastgeber aus und traf souverän.

In der Nachspielzeit passierte nichts mehr, und so endete das Spiel mit einem klaren 3:0-Erfolg für Schöcklland United. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und konnten verdient die drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Liebenau II : Schöcklland Utd - 0:3 (0:1)

94 Matthias Magor 0:3

71 Sebastian Bauer 0:2

15 Nico Alexander Weis 0:1

