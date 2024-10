Spektakuläres Duell: SV Feldkirchen II unterliegt TuS Good Vibes Rein II mit 3:5

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 13:47

In der 7. Runde der 1. Klasse Mitte B trafen der SV Feldkirchen II und TuS Good Vibes Rein II aufeinander. In einem spannenden und torreichen Spiel gelang es den Gästen, trotz eines Halbzeitrückstands, das Spiel mit 3:5 für sich zu entscheiden. Beide Mannschaften zeigten eine leidenschaftliche Leistung und sorgten für zahlreiche unterhaltsame Szenen.

Feldkirchen mit starkem Beginn

Zu Beginn der Partie war es TuS Good Vibes Rein II, das durch starkes Pressing dominierte und erste Chancen herausspielte. Ein leichter Ballverlust im Strafraum der Gastgeber brachte jedoch noch keinen zählbaren Erfolg ein. SV Feldkirchen II erarbeitete sich ebenfalls Chancen und versuchte, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Nach einem Fehlpass des Torhüters der Gäste verfehlten sie jedoch das Tor.

Die erste große Szene ereignete sich in der 26. Minute, als Kenan Kanuric von SV Feldkirchen II den Ball ins Netz beförderte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Nur wenig später erhöhte Almedin Mujkanovic in der 39. Minute mit einem beeindruckenden Weitschuss aus 40 Metern auf 2:0. TuS Good Vibes Rein II gab jedoch nicht auf und verkürzte kurz vor der Halbzeitpause durch Michael Rückschloss auf 2:1.

Spannung und Dramatik in der zweiten Halbzeit und zahlreiche Tore

Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Ausgleich durch TuS Good Vibes Rein II. Philipp Nepozitek nutzte in der 54. Minute eine Ecke und köpfte den Ball zum 2:2 ins Netz. Die Gäste drängten weiterhin auf die Führung, doch es war Elias Moser von SV Feldkirchen II, der in der 70. Minute einen Strafstoß sicher verwandelte und seine Mannschaft erneut in Führung brachte (3:2).

Die Dramatik des Spiels steigerte sich weiter, als TuS Good Vibes Rein II in der 67. Minute durch eine rote Karte für Tobias Harrer geschwächt wurde. Doch die Gäste zeigten Kampfgeist und schafften durch Michael Rückschloss in der 75. Minute erneut den Ausgleich (3:3). In der Schlussphase des Spiels war es Rok Zdovc, der in der 86. Minute die Führung für die Gäste erzielte (3:4). In den letzten Minuten der Partie machte Michael Rückschloss mit seinem dritten Treffer des Tages alles klar und besiegelte den 5:3-Sieg für TuS Good Vibes Rein II (Minute 90).

Das Spiel endete nach fünf Minuten Nachspielzeit mit einem torreichen 3:5. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung, wobei TuS Good Vibes Rein II trotz Rückschlägen und Unterzahl den längeren Atem bewies und das Spiel für sich entscheiden konnte.

1. Klasse Mitte B: Feldkirchen II : Rein II - 3:5 (2:1)

95 Michael Rückschloss 3:5

86 Rok Zdovc 3:4

75 Michael Rückschloss 3:3

70 Elias Moser 3:2

54 Philipp Nepozitek 2:2

45 Michael Rückschloss 2:1

39 Almedin Mujkanovic 2:0

26 Kenan Kanuric 1:0

