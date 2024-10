SC Medialine Seiersberg überrollt SVU Liebenau II mit 8:1

Details Samstag, 05. Oktober 2024 01:01

Der SC Medialine Seiersberg zeigte in der achten Runde der 1. Klasse Mitte B eine eindrucksvolle Leistung und bezwang den SVU Liebenau II mit 8:1. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren mit 4:0 und ließen dem Gegner keine Chance, ins Spiel zurückzukommen. Der Gastgeber präsentierte sich in Torlaune und bot den Zuschauern zahlreiche spektakuläre Treffer, während die Gäste aus Liebenau II nur wenig entgegenzusetzen hatten.

SC Seiersberg dominiert von Beginn an - zur Pause steht es 4:0

SC Seiersberg startete stark in die Partie und setzte die Gäste von SVU Liebenau II früh unter Druck. In der 25. Minute eröffnete Ivan Kljajic mit einem Treffer den Torreigen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung.

Nach 30 Sekunden gleich die nächste Chance von unserem Torschützen, Flanke - Kopfball aber leider wieder in die Hände des Tormannes. Nikola Šukurma, Ticker-Reporter

Nur fünf Minuten später erhöhte Fabio Schönet auf 2:0, indem er einen präzisen Schuss im Netz unterbrachte. Der SC Seiersberg ließ nicht locker und konnte in der 35. Minute durch Attila Jurcsak auf 3:0 erhöhen. Jurcsak köpfte den Ball nach einer gut platzierten Flanke gekonnt ins Tor.

Bevor es in die Halbzeitpause ging, setzte Fabio Schönet in der 38. Minute noch einen drauf und machte mit einem spektakulären Lupfer das 4:0 perfekt. Die Gäste aus Liebenau kamen kaum zu nennenswerten Chancen, während der SC Seiersberg mit starkem Pressing und kreativen Offensivaktionen überzeugte.

Offensivspektakel in der zweiten Halbzeit - am Ende steht ein 8:1

In der zweiten Halbzeit setzte der SC Seiersberg sein dominantes Spiel fort. Kurz nach Wiederanpfiff, in der 48. Minute, markierte Maximilian Puchmüller mit einem kraftvollen Schuss aus der Distanz das 5:0. Der Sturmlauf des Gastgebers war noch lange nicht beendet. Rene Hirschböck stellte in der 61. Minute den 6:0-Zwischenstand her, nachdem er den Torhüter umkurvte und den Ball mühelos einschob.

Die Gäste von SVU Liebenau II gelang es in der 66. Minute, ihren Ehrentreffer durch Joachim Trummer zu erzielen. Trummer nutzte eine Unaufmerksamkeit der Gastgeber und traf zum 6:1. Doch die Antwort von SC Seiersberg ließ nicht lange auf sich warten. In der 69. Minute erhöhte erneut Rene Hirschböck auf 7:1 und unterstrich seine starke Leistung an diesem Abend.

Den Schlusspunkt der torreichen Begegnung setzte Dorian Derler in der 80. Minute, der mit seinem Treffer zum 8:1 den Endstand markierte. Trotz einer engagierten Leistung und gelegentlichen Glanzparaden des Gästetorhüters war SVU Liebenau II chancenlos gegen die Offensivkraft von SC Medialine Seiersberg.

Mit diesem deutlichen Sieg festigte der SC Seiersberg seine Position in der Tabelle und sendete ein klares Signal an die Konkurrenz. Das Team überzeugte durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine beeindruckende Offensivstärke, während SVU Liebenau II einen Tag zum Vergessen erlebte.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Seiersberg : Liebenau II - 8:1 (4:0)

80 Dorian Derler 8:1

69 Rene Hirschböck 7:1

66 Joachim Trummer 6:1

61 Rene Hirschböck 6:0

48 Maximilian Puchmüller 5:0

38 Fabio Schönet 4:0

35 Attila Jurcsak 3:0

30 Fabio Schönet 2:0

25 Ivan Kljajic 1:0

