SV Andritz II erkämpft Unentschieden gegen Petersdorf II - Statements beider Torschützen im Bericht

In einem spannenden Duell zwischen SV Andritz II und Petersdorf II trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Während die Gäste zunächst in Führung gingen, zeigte SV Andritz II Kampfgeist und glich durch einen sehenswerten Treffer von Jacopo Corda aus. Das Spiel bot zahlreiche Chancen auf beiden Seiten und hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem. Trotz des Endstands konnten beide Teams einige positive Erkenntnisse aus der Partie ziehen.

Erste Halbzeit: Chancenreich, aber torlos beim Kabinengang

Bereits in den Anfangsminuten zeigten beide Mannschaften Offensivdrang. SV Andritz II suchte früh den Weg zum gegnerischen Tor, als ein erster Abschluss nach einer Kombination über Köchl zustande kam. In der 29. Minute versuchte es Plaschg mit einem Distanzschuss, der jedoch nicht zum Erfolg führte. Auf der anderen Seite zeigte sich Petersdorf II ebenfalls bemüht, die gegnerische Abwehr zu knacken. Torhüter Benigni von Petersdorf II hatte in der 33. Minute einen kleinen Wackler bei einem hohen Ball, konnte den Fehler jedoch mit einer starken Parade korrigieren.

Beide Teams agierten auf Augenhöhe, doch es gelang keinem, den Ball im gegnerischen Netz unterzubringen. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, wobei beide Mannschaften sich in der Defensive stabil zeigten und einige gute Gelegenheiten liegen ließen.

Zweite Halbzeit: Tore und Spannung bis zum Schluss - am Ende trennt man sich 1:1

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 55. Minute brachte Drilan Tafilaj Petersdorf II mit 1:0 in Führung. Ein gut platzierter Schuss ließ dem Torhüter von SV Andritz II keine Chance. Das Gegentor schien die Heimmannschaft zu motivieren, die nun verstärkt auf den Ausgleich drängte. In der 50. Minute hatte Brantner per Kopf eine große Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb.

In der 64. Minute war es dann so weit: Jacopo Corda setzte zu einem beeindruckenden Alleingang an und vollendete mit einem präzisen Schuss ins lange Eck zum 1:1. Dieser Treffer brachte SV Andritz II zurück ins Spiel und sorgte für zusätzliche Spannung in der Schlussphase.

In den letzten Minuten drängte Petersdorf II auf den Siegtreffer. Ein Versuch von Hadi Moqdad in der 75. Minute verfehlte jedoch sein Ziel. Kurz darauf, in der 76. Minute, korrigierte Benigni einen Fehler von Adanic, was Petersdorf II im Spiel hielt. Die größte Chance zum Sieg hatte Petersdorf II in der 89. Minute, als der mögliche Führungstreffer zum 1:2 nur knapp verpasst wurde.

Am Ende blieb es beim 1:1, ein Ergebnis, das den Verlauf der Partie gut widerspiegelt. Beide Teams zeigten Einsatz und Kampfgeist, doch letztlich fehlte das Quäntchen Glück, um die Partie für sich zu entscheiden. Diese Begegnung bot den Zuschauern einen abwechslungsreichen Fußballnachmittag und machte Lust auf mehr in der laufenden Saison der 1. Klasse Mitte B.

Stimmen zum Spiel

Jacopo Corda - Torschütze Andritz

„Es war ein zerfahrenes Spiel, und leider sind wir etwas unglücklich in Rückstand geraten. Ab dem Moment liefen wir dem Rückstand hinterher, was uns einiges an Kraft und Einsatz abverlangt hat. Aber ich denke, wir haben als Mannschaft gut reagiert und sind stark zurückgekommen. Nach intensiven Bemühungen konnten wir schließlich den Ausgleich zum 1:1 erzielen, was unsere Moral wieder gestärkt hat. Leider hat es am Ende nicht mehr für den Sieg gereicht, aber es gibt definitiv viele positive Ansätze, auf die wir aufbauen können. Der Weg, den wir eingeschlagen haben, stimmt, und darauf werden wir weiter aufbauen."

Drilan Tafilaj - Torschütze Petersdorf II

„Am Ende war es eine verdiente Punkteteilung. Beide Teams hatten ihre Chancen und Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden, und wir mussten hart arbeiten, um das Ergebnis zu halten. Es war ein intensives Spiel mit guten Momenten auf beiden Seiten, weshalb das Unentschieden aus meiner Sicht absolut in Ordnung geht. Natürlich hätte man hier und da vielleicht etwas mehr herausholen können, aber insgesamt spiegelt das Ergebnis den Verlauf des Spiels wider. Wir nehmen den Punkt mit und können darauf aufbauen.“

Aufstellungen:

Andritz : Paul Benigni - Amin Mujic, Alexander Köchl - Konstantin Obenaus, Timon Adanic, Dominik Johannes Brantner, Robin Oswald, Markus Schönbacher (K), Marc Plaschg, Tobias Köchl - Jacopo Julius Corda

Ersatzspieler: Markus Pfleger, Nathanael Kapper, Martin Hirmann, Leo Sonnleitner, Lennart Dank

Trainer: Peter Kurzmann

- Petersdorf II: Ernö Kovacs - Philipp Pfund, Lan Kosi Lovrencec, Hadi Moqdad, Mustafa Erdem, Fade Al Aboudi - Nejc Podlesnik, Drilan Tafilaj, Onur Gürsen, Rok Gruskovnjak (K) - Patrick Fidersek

Ersatzspieler: Aldon Tafilaj, Sasa Dretar, Suleyman Othman, Ismail Demir, Patrick Resch, Dominik Maier

Trainer: Rok Gruskovnjak Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Andritz II : Petersdorf II - 1:1 (0:0)

64 Jacopo Julius Corda 1:1

55 Drilan Tafilaj 0:1

