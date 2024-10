Torregen für SV Tobelbad gegen SV Feldkirchen II - 7:0 für den Tabellenführer

Details Samstag, 05. Oktober 2024 22:08

In der 1. Klasse Mitte B zeigten die Gastgeber von SV Tobelbad ihre Dominanz gegen SV Feldkirchen II mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren komfortabel mit 3:0. Im weiteren Spielverlauf ließ Tobelbad nicht locker und baute die Führung bis zum Abpfiff kontinuierlich aus. Die Torschützenliste der Gastgeber war lang und vielseitig, was die Breite der Qualität im Team von SV Tobelbad unterstreicht.

Dominanz von Beginn an - zur Pause steht es 3:0

Die Partie startete mit einem furiosen Angriffsspiel der Hausherren, die in der 34. Minute durch Philip Gabriel Malaestean mit 1:0 in Führung gingen. Der Treffer brachte SV Tobelbad in die perfekte Ausgangsposition, um den Druck auf die Gäste zu erhöhen. Nur sechs Minuten später, in der 40. Minute, erzielte Philipp-Curd Semlitsch mit einem Freisoß das 2:0, was die Heimmannschaft noch sicherer machte. Die Gastgeber ließen nicht nach und erhöhten kurz vor der Halbzeitpause in der 41. Minute durch Dennis Meskin auf 3:0. Diese komfortable Führung zur Halbzeit spiegelte die klare Überlegenheit von Tobelbad wider.

Zweite Halbzeit, selbe Geschichte - am Ende steht ein 7:0

Auch in der zweiten Hälfte blieb SV Tobelbad am Drücker und zeigte keinerlei Anzeichen von Nachlässigkeit. In der 50. Minute war es Rego Podör, der das vierte Tor für die Hausherren erzielte. Das muntere Toreschießen setzte sich in der 59. Minute mit Sandro Krainz fort, der auf 5:0 erhöhte und damit die Partie frühzeitig entschied. Feldkirchen II fand zu keinem Zeitpunkt ein Mittel, um den Angriffswellen der Gastgeber Einhalt zu gebieten.

Das unaufhaltsame Offensivspiel von Tobelbad führte in der 83. Minute zu einem weiteren Treffer durch Julian Sandro Gesslbauer, der das halbe Dutzend vollmachte. Schließlich setzte Daniel Bernhardt in der 90. Minute mit seinem Tor zum 7:0 den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie. Mit diesem souveränen Sieg setzte sich SV Tobelbad in der Tabelle weiter oben fest und demonstrierte eindrucksvoll ihre Ambitionen für die laufende Saison.

Die Abwehr von Feldkirchen II war in dieser Begegnung chancenlos gegen die vielfältigen Angriffe der Gastgeber. Tobelbad zeigte nicht nur in der Offensive, sondern auch defensiv eine starke Leistung, indem sie ihren Gegner ohne Gegentor aus dem Spiel gehen ließen. Dieser klare Sieg gibt der Mannschaft von SV Tobelbad Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der 1. Klasse Mitte B, nach acht Spielen hält das Team bei sieben Siegen.

1. Klasse Mitte B: Tobelbad : Feldkirchen II - 7:0 (3:0)

92 Daniel Bernhardt 7:0

83 Julian Sandro Gesslbauer 6:0

59 Sandro Krainz 5:0

50 Rego Podör 4:0

41 Dennis Meskin 3:0

40 Philipp - Curd Semlitsch 2:0

34 Philip Gabriel Malaestean 1:0

