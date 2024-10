Offensivfeuerwerk: TuS Rein II triumphiert über Gratwein-Straßengel II mit 8:3

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 12:49

In einem torreichen Duell setzte sich TuS Good Vibes Rein eindrucksvoll mit 8:3 gegen die Gäste von SV Gratwein-Strassengel II durch. Die Zuschauer erlebten ein wahres Spektakel, bei dem insbesondere Deni Straus mit einem Hattrick glänzte. Obwohl Gratwein-Straßengel II in der ersten Halbzeit gut mithalten konnte, ließ die Heimmannschaft in der zweiten Hälfte keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Die Offensive von TuS Rein II zeigte sich in bestechender Form und ließ den Gegner kaum zur Ruhe kommen.

TuS Rein II führt zur Pause mit 3:2 - die erste Hälfte brachte gleich fünf Tore

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Michael Rückschloss bereits in der 4. Minute den Torreigen eröffnete und TuS Rein II früh mit 1:0 in Führung brachte. In der 26. Minute erhöhte Paul Maria Christian Rauscher nach einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0 für die Gastgeber, die bis zu diesem Zeitpunkt das Spielgeschehen klar beherrschten. Doch SV Gratwein-Strassengel II zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel. Philipp Stoimaier war es, der mit einem Doppelpack in der 35. und 42. Minute den Ausgleich zum 2:2 herstellte und damit den Gästen wieder Hoffnung gab.

Felix Weber sorgte jedoch kurz vor der Halbzeitpause für die erneute Führung von TuS Rein II. Sein Treffer in der 44. Minute ließ die Hausherren mit einer knappen 3:2-Führung in die Kabine gehen. Die erste Halbzeit bot ein spannendes Hin und Her, wobei beide Mannschaften ihre Chancen hatten, aber die Offensivstärke von TuS Rein II den Unterschied machte.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - Tag der offenen Tür

Nach der Pause kam Gratwein-Straßengel II stark aus der Kabine und konnte durch Denis Mustafa in der 48. Minute den erneuten Ausgleich erzielen. Doch das sollte der letzte Treffer der Gäste an diesem Abend bleiben. Michael Rückschloss brachte TuS Rein II in der 56. Minute wieder in Führung und setzte damit den Startschuss für eine dominierende Phase der Hausherren.

In der 62. Minute erhöhte Deni Straus auf 5:3, bevor Felix Weber in der 75. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages das 6:3 erzielte. Der Widerstand von Gratwein-Straßengel II war gebrochen, und Deni Straus nutzte die Gunst der Stunde, um in der 80. Minute mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden auf 8:3 zu erhöhen. Besonders auffällig war dabei die Spielweise von Deni Straus, der mit seinem Hattrick zum Spieler des Spiels avancierte.

Bis zum Schlusspfiff blieb TuS Rein II die dominierende Mannschaft, auch wenn Nepozitek in der 89. Minute noch einmal für einen Lattentreffer sorgte. Schließlich endete das Spiel mit einem klaren 8:3-Erfolg für die Heimmannschaft, die damit ihre Ambitionen in der 1. Klasse Mitte B untermauerte.

1. Klasse Mitte B: Rein II : Gratwein-Straßenge - 8:3 (3:2)

80 Deni Straus 8:3

80 Deni Straus 7:3

75 Felix Weber 6:3

62 Deni Straus 5:3

56 Michael Rückschloss 4:3

48 Denis Mustafa 3:3

44 Felix Weber 3:2

42 Philipp Stoimaier 2:2

35 Philipp Stoimaier 2:1

26 Paul Maria Christian Rauscher 2:0

4 Michael Rückschloss 1:0

