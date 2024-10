Unterpremstätten II gewinnt bei Stattegg United mit 3:0 - Summer mit Doppelpack

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 18:39

In einem spannenden Spiel der 8. Runde der 1. Klasse Mitte B setzte sich Unterpremstätten II mit einem letztlichklaren 3:0-Sieg gegen Stattegg United durch. Trotz einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Teams nur wenige klare Chancen hatten, zeigte Unterpremstätten II im Verlauf des Spiels die größere Effizienz vor dem Tor. Stattegg United scheiterte dagegen an seiner eigenen Fehlerquote und konnte trotz engagiertem Spiel keine Tore erzielen.

Erste Halbzeit: Ausgeglichene Anfangsphase

Das Spiel begann mit intensiven Bemühungen beider Teams, sich im Mittelfeld zu behaupten. Stattegg United zeigte sich in den ersten Minuten spielbestimmend und kam zu einigen Gelegenheiten. Schon in der ersten Minute sorgte Sonnleitner nach einer Ecke mit einem Kopfball für Gefahr, verfehlte das Tor jedoch knapp. In der 8. Minute hatte Stattegg weiterhin mehr Spielanteile, doch Unterpremstätten II setzte auf schnelles Umschaltspiel. In der 15. Minute fiel das erste Tor des Spiels für die Gäste. Dominique Kratzer nutzte eine unglückliche Abwehraktion der Stattegger aus, um den Ball ins Tor zu schießen.

Trotz des Rückstands blieb Stattegg United aktiv. In der 29. Minute setzte Koschak zu einem vielversprechenden Lauf an, konnte aber den Ball nicht gefährlich genug auf das Tor bringen. Bis zur Halbzeit blieben große Chancen auf beiden Seiten Mangelware, was den ausgeglichenen Halbzeitstand von 0:1 für Unterpremstätten II unterstrich.

Zweite Halbzeit: Effizienz von Unterpremstätten II

In der zweiten Halbzeit machte Unterpremstätten II kurzen Prozess mit den Gastgebern. Bereits in der 49. Minute erhöhte Dominic Summer nach einem missglückten Rückpass der Stattegger auf 0:2. Stattegg United hatte Probleme, die Kontrolle über das Spiel zu behalten, und musste weitere Rückschläge hinnehmen.

In der 58. Minute setzte Summer erneut nach und nutzte einen Fehler von Statteggs Verteidigung, um den Ball ins leere Tor zu schieben. Das 0:3 war gleichzeitig die Entscheidung des Spiels. Trotz der Bemühungen von Spielern wie Traun, der in der 80. Minute mit einem Distanzschuss knapp das Ziel verfehlte, gelang es Stattegg nicht, zurück ins Spiel zu finden. Die Ecken von Stattegg blieben das auffälligste Element ihres Offensivspiels, doch sie konnten keine der sich bietenden Chancen in Zählbares umwandeln.

Unterpremstätten II kontrollierte das Geschehen weitgehend und ließ nichts mehr anbrennen. Trotz einer kurzen Rudelbildung in der 63. Minute blieb das Spiel insgesamt fair. Nach 91 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie mit einem 3:0-Sieg für die Gäste, ein Resultat, das die größere Effizienz und den Nutzen der Fehler des Gegners unterstrich.

Stimme zum Spiel

Phlipp Degen - Trainer Unterpremstätten

"Wir haben nach der Pause Lösungen gefunden, meine junge Mannschaft lernt von Woche zu Woche dazu und ich bin sehr stolz auf diese Truppe. Es entwickelt soch gut weiter in unserem Team. Wir haben auch immer wieder Verstärkungen aus der KM 1, was dem Team gut tut!"

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Stattegg United : Unterprem. II - 0:3 (0:1)

58 Dominic Summer 0:3

49 Dominic Summer 0:2

15 Dominique Kratzer 0:1

