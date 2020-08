Diskussionslos: Seiersberg lässt Strassgang nicht den Funken einer Chance!

Details Samstag, 29. August 2020 14:21

In der 1. Klasse Mitte B stand die 1. Runde auf der Programm, in der der SC Shoppingcity Seiersberg den SV Raiba Strassgang auf heimischer Anlage empfing. Und dabei gelingt es den Seiersbergern der Favoritenrolle gerecht zu werden bzw. einen deutlichen Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen. Mal sehen was in den nächsten Runden so alles passiert. Aber die Prestreshi-Schützlinge sollten auch diesmal wieder weit vorne in der Tabelle zu finden sein. Ob das auch bei Strassgang zutrifft bleibt abzuwarten. Die erste Vorstellung war zumindest nicht wirklich berühmt. Der Spielleiter war Markus Liebisch - 120 Zuseher waren mit von der Partie.

Seiersberg sorgt für klare Fronten

SC Shoppingcity Seiersberg wirkt zu Beginn des Spiels aktiver und darf sich in der Folge früh über ein Erfolgserlebnis freuen. In Minute 10 setzt sich Dominik Nehl im direkten Duell durch, behält die Nerven und stellt auf 1:0. Florian Zettl lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft in Minute 33 zum 2:0. Damit legen die Hausherren auch bereits die Basis für den Erfolg. Ist man doch jederzeit imstande, wenn es nötig ist, ein Schäuferl nachzulegen. Demnach finden die Brezina-Mannen gegen einen spielstarken Gegner einen ganz schweren Stand vor. Nur vereinzelt gelingt es in Nähe des Gefahrenraums des Platzherrn zu kommen. Die meiste Zeit spielt sich das Geshehen in der Hälfte der Gäste ab. Mit dem 2:0 geht es in die Halbzeitpause

Strassgang steht auf verlorenen Posten

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, kommt es zu ungleichen Kräfteverhältnissen. Was daran liegt, dass Seiersberg weiterhin sehr viel Spielfreude versprüht. In der 50. Minute kommt es zum 3:0, Dominik Peintinger steht dabei im Mittelpunkt des Geschehens. Der Torhunger des Gastgebers war damit aber noch nicht gestillt. In der 72. ist es auf das Neue Peintinger, der einnetzen kann. Aber auch nach dem 4:0 bleiben die Heimischen am Drücker und können sich in der 84. Minute noch einmal für ihre Bemühungen belohnen. Der 24-jährige Faruk Hajdarpasic, Strassgang war permanent in die Defensive gedrängt, sorgt für den deutlichen 5:0-Spielendstand.

SC SEIERSBERG - SV STRASSGANG 5:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (10. Nehl), 2:0 (33. Zettl), 3:0 (50. Peintinger), 4:0 (72. Peintinger), 5:0 (84. Hajdarpasic)

by: Ligaportal/Roo

