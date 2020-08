Hoher Unterhaltungswert: ESK Graz und Unterpremstätten II schenken einander nichts!

Details Montag, 31. August 2020 10:34

Vor heimischer Kulisse traf der Eggenberger Sportklub Graz in der 1. Runde der 1. Klasse Mitte B auf den SC PORR Unterpremstätten II. Diese Sonntag-Frühschoppenpartie war an Spannung kaum zu überbieten. Zwei Mannschaften auf Augenhöhe schenken einander nichts. Aufgrund des Gebotenen geht die Punkteteilung schon in Ordnung. Wenngleich die Gäste etwas mit dem Schicksal hadern. Denn den Ausgleich muss man erst in der 92. Minute hinnehmen. Trotzdem zeigen sich beide Teams nach dem Schlusspfiff mit dem einen Zähler soweit zufrieden. Der Spielleiter war Christian Kaiser - 80 Zuseher sind im Eggenberger Stadion mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Es kommt zu einer flott geführten Partie

Beide Teams geben vom Start weg zu verstehen, dass man es auf der Agenda stehen hat, erfolgreich mit drei Punkten in die neue Saison zu starten. Bereits in den Anfangsminuten hätte die Leeb-Truppe eigentlich in Führung gehen müssen. Aber Lukas Pehmer bringt das Spielgerät zweimal nicht in des Gegners Tor unter. Was dann auch die Gäste auf den Plan ruft, aber ESK-Keeper Florian Pfeffer kann Schlimmeres verhindern. Dann sind es wieder die Hausherren, die das Zepter in der Hand haben. Aber auch Stephan Lutz bringt es nicht zuwege, den Bann zu brechen. So deutet alles auf einen torloses Pausenstand hin. Aber in der 45. Minute steht es 1:0. Lukas Pehmer trifft dabei nach einem Eckball in die Maschen. Aber im Gegenstoß kommt es zum 1:1. Rene Wagner kann dabei Unstimmigkeiten in der heimischen Abwehr nützen.

ESK Graz gleicht in der 92. Minute aus

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu acht Verwarnungen, kommt es zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams danach trachten, eine Entscheidung herbeizuführen. Einmal mehr steht Lukas Pehmer in der 48. Minute im Mittelpunkt des Geschehens. Aber ein Verteidiger kann auf der Torlinie gerade noch ein Verlusttor verhindern. In der 54. Minute gelingt es den Prießnig-Schützlingen erstmalig in Führung zu gehen. Der 20-jährige Deutsche Vasileios Theodoridis nützt einen Torhüter-Fehler und markiert das 1:2. Nachfolgend kommt es dann dazu, dass der ESK Graz die Taktzahl erhöht. Eine Heimpleite ist ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Eggenberger. Aber den Heimischen läuft die Zeit davon. In der 89. Minte trifft Unterpremstätten II nur Aluminium. So kommt es anstatt des 1:3 noch zum 2:2-Ausgleich. In der 92. Minute trifft der 20-jährige Nordmazedonier Musa Sainoski ins Objekt der Begierde.

ESK GRAZ - SC UNTERPREMSTÄTTEN II 2:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (45. Pehmer), 1:1 (45 + 1 Wagner), 1:2 (54. Theodoridis), 2:2 (92. Sainoski)

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten