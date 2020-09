Schützenfest: Unterpremstätten II hat in Lieboch null Chance!

Details Sonntag, 06. September 2020 10:23

Am Samstag empfing der SV Schwarz-Weiß Lieboch vor eigenem Publikum den Tabellensechsten den SC PORR Unterpremstätten II. Den Neuhold-Mannen gelingt es dabei den erwarteten Dreier unter Dach und Fach zu bringen. Auch das erste Spiel in Pirka wurde mit 7:0 klar gewonnen. Was heißt, dass der Meistertitel wohl nur über die Liebocher führen wird. Unterpremstätten II hat weiter einen Punkt am Konto. Der wurde beim Auftakt in Eggenberg mit dem 2:2-Remis gutgeschrieben. Der Spielleiter war Selami Jashanica - 150 Zuseher waren mit von der Partie.

Lieboch erfüllt die Favoritenrolle

SV Schwarz-Weiß Lieboch kommt besser in die Partie und erzielt nach nur wenigen Sekunden den Führungstreffer. Manuel Schilcher ist es der für das rasche 1:0 Sorge trägt. Was die Aufgabe für die Gäste nicht wirklich einfacher macht. Zwar ist Unterpremstätten II darum bemüht den Heimischen bestmöglich das Wasser zu reichen. Was aber nur teilweise und das nur in der ersten halben Stunde gelingt. In der 9. Minute markiert der "Knipser vom Dienst" Manuel Konrad das 2:0. Der Prießnig-Truppe gelingt zwar danach durch Marco Ortner (20.) das Anschlusstor zum 2:1. Das war es dann aber gewesen mit den Erfolgserlebnissen an diesem Nachmittag. Bernd Gfrerer (26.) und Wolfgang Rothschedl (30.) scoren noch vor dem Pausenpfiff für die Liebocher - Halbzeitstand: 4:1.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

Aufgrund des deutlichen Vorsprungs, es kommt nur zu einer Verwarnung, waren die Würfel in diesem Spiel frühzeitig gefallen. Der Leistungs-Unterschied bei den beiden Teams war doch ein großer. Die Gäste sind zwar weiter bemüht sich in Szene zu setzen. Aber der Chef am Platz sind nach wie vor die Liebocher, denen es in der 62. Minute durch Bernd Gfrerer gelingt mit 5:1 in Front zu gehen. Von diesem Zeitpunkt an geht es bei den Gästen um Schadenbegrenzung. Was nicht wirklich gelingen sollte. Denn der Platzherr kann noch zwei Stück draufpacken. Manuel Konrad (64.) und der 18-jährige Türke Diyar Simsek (85.) sorgen letztendlich für den sehr deutlichen 7:1-Spielendstand.

SV LIEBOCH - SC UNTERPREMSTÄTTEN II 7:1 (4:1)

Torfolge: 1:0 (1. Schilcher), 2:0 (9. Konrad), 2:1 (20. Ortner), 3:1 (26. Gfrerer), 4:1 (30. Rothschedl), 5:1 (62. Gfrerer), 6:1 (64. Konrad), 7:1 (85. Simsek)

Stimme zum Spiel:

Peter Paulitsch, Sektionsleiter Lieboch:

"Mit der Blitzführung ist doch einiges leichter gegangen. Letztlich wäre auch ein höherer Sieg möglich gewesen. In der nächsten Runde wartet Lassnitzhöhe auf uns. Was dann ein echter Gradmesser ist."

by: Ligaportal/Roo

