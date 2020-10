Deutlicher Fingerzeig: Lieboch fährt mit Gastgeber Seiersberg Schlitten!

Details Samstag, 10. Oktober 2020 19:09

In der 7. Runde der 1. Klasse Mitte B duellierten sich der Tabellenvierte der SC Shoppingcity Seiersberg und der Tabellenerste der SV Schwarz-Weiß Lieboch. In der letzten Runde gewann der SC Shoppingcity Seiersberg mit 4:2 gegen den SV Ortho und Knie Justiz Graz. Auch diesmal kann die Neuhold-Truppe einen Sieg einfahren, seinen sehr deutlichen noch dazu. Die Liebocher schafften es damit aus 7 Spielen starke 19 Punkte zu verbuchen. Die Seiersberger mussten mit dieser deutlichen Heimklatsche eine ganz bittere Leermeldung hinnehmen. Der Spielleiter war Hrvoje Harcet - 200 Zuseher waren mit von der Partie.

Seiersberg gelingt es die Stirn zu bieten

Zu Beginn der Begegnung schaffen es die Hausherren noch, das Gegenüber einigermaßen in Schach zu halten. Was bei den umtriebigen, sehr variabel agierenden Liebocher Angreifern, keine einfache Aufgabe ist. Beide Defensivreihen verrichten in der ersten Hälfte einen vorzeigbaren Job. Gelingt es dann doch einmal die Abwehr zu umkurven sind mit Andreas Leschnik und Matthias Wacker immer noch zwei verlässliche Torleute zur Stelle. Tormöglichen sind demnach zwar vorhanden, aber aus besagten Grund bleibt es beim torlosen Unentschieden. Als man sich dann schon allseits in der Pause wähnt, kommt es doch noch zum ersten Treffer. Der "Knipser vom Dienst" Manuel Konrad zeichnet in der 45. Minute für den 0:1-Halbzeitstand verantwortlich.

Lieboch teilt ein halbes Dutzend aus

Im zweiten Durchgang kommt dann auf Seiten von Seiersberg viel Farbe ins Spiel. Denn nach dem raschen 0:2, Konrad trifft in der 48. Minute zum zweiten Mal, verlieren die Heimischen mehr und mehr die Balance. So kommt es dazu, dass man neben vier weiteren Gegentreffern, noch zwei Spieler frühzeitig mit einem Ausschluss verliert. Lieboch macht das einzig Richtige, diszipliniert gelangt man zu einer spielerischen Überlegenheit, die man entsprechend nützen kann. Andre Schwabl (65., 77.) und Manuel Konrad mit seinen Saisontoren Nummer 16 und 17 (68., 84.), setzen noch vier weitere Stück drauf. Da spielt es dann auch keine entscheidende Rolle, ob die Seiersberger das Spiel mit 9, 10 oder 11 Spielern beenden - Spielendstand: 0:6.

SC SEIERSBERG - SV LIEBOCH 0:6 (0:1)

Torfolge: 0:1 (45. Konrad), 0:2 (48. Konrad), 0:3 (65. Schwabl), 0:4 (68. Konrad), 0:5 (77. Schwabl), 0:6 (84. Konrad)

Gelb/Rote Karte: Merkan (62. Seiersberg)

Rote Karte: Terzic (68. Seiersberg)

by: Ligaportal/Roo