Turnaround ist gefragt: Pirka-Windorf kämpft um den Tabellenanschluss

Eines muss man dem SV Pirka-Windorf zugestehen, nämlich Ausdauer bzw. ein zielstrebiges Verfolgen eines Zieles bzw. das dann auch möglicherweise in naher Zukunft zu verwirklichen. Denn in der jüngeren Vergangenheit, das heißt, von Beginn der 2000-er-Jahre an, ist Pirka-Windorf fester Bestandteil in der 1. Klasse Mitte B. In diesem sehr langen Zeitraum schafft man es desöfteren, an die Gebietsliga-Tür zu klopfen. Dreimal schafft man es den Vizemeistertitel unter Dach und Fach zu bringen. Was 13/14 und 17/18 der Fall war, in der Spielzeit 15/16 scheitert man in der Relegation an Kainbach-Hönigtal II. Was aber für Pirka-Windorf kein Grund ist, den Kopf in den Sand zu stecken. Obwohl es in den letzten Jahren nicht wunschgemäß läuft, wird die Zeit wieder kommen, wo man erneut im vorderen Tabellenbereich antreffbar ist. Gegenwärtig hält die Truppe von Trainer Andreas Berger nach 9 Spielen bei verbesserungsfähigen 6 Punkten. Durchaus erwähnenswert ist das Damen-Team des SV Pirka-Windorf, dass schon längere Zeit in der Oberliga hervorragende Figur abgibt.

SV PIRKA-WINDORF:

Tabellenplatz: 10. 1. Klasse Mitte B

Heimtabelle: 10.

Auswärtstabelle: 10.

längste Serie ohne Sieg: 7 Spiele

höchster Sieg: 2:0 gg. Pachern II (10. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 2 Spiele

höchste Niederlage: 0:8 bei Justiz Graz (3. Runde)

geschossene Tore/Heim: 0,8

bekommene Tore/Heim: 4,6

geschossene Tore/Auswärts: 0,5

bekommene Tore/Auswärts: 3,7

Spiele zu Null: 2

erfolgreichster Torschütze: Patrick Glauninger (3)

Fairplaybewerb: 11.

(Derzeit geht es für Pirka-Windorf darum, wiederum den Anschluss an die vordere Tabellenhälfte herzustellen)

SPIELER-WORDRAP MIT RENE MOCNIK:

Ich in 3 Worten: Ehrgeizig, Teamplayer, Zuverlässig

Ich in 3 Worten: Ehrgeizig, Teamplayer, Zuverlässig

Mein bisheriges Karriere-Highlight: 3 Spiele für das ÖFB U16 Nationalteam Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: Brasilien gegen Deutschland (1-7) bei der WM 2014 Erfolg bedeutet für mich: meine vorgenommenen Ziele zu erreichen Mein Lieblingsessen: Schweinsbraten mit Sauerkraut und Knödel Salzburg oder Rapid: ganz klar Salzburg Sturm, Hartberg oder GAK: GAK Konsole oder Brettspiele: Brettspiel Als Fan drücke ich die Daumen für: Juventus Turin Der Held in meiner Kindheit: Alessandro Del Piero Worauf ich nicht verzichten kann: meinen Sohn Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Zlatko Junuzovic Hast du ein fußballerisches Vorbild: Alessandro Del Piero Worauf bist du besonders stolz: auf meine Familie Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Helene Fischer Ein absolutes No-Go ist: egoistische Menschen Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: Amerika-Rundreise mit meiner Familie In der Kabine sitze ich neben: Heinz Karner Mein Musikwunsch für die Kabine: Hollywood von Gigi Dagostino Der Womanizer in der Mannschaft: Heinz Karner Der Stylingexperte in der Mannschaft: Wardi Abdi Bashir Was ich noch loswerden möchte: Ich hoffe das bald wieder trainiert werden kann und wir danach wieder ein paar Mischungen zusammen trinken können (Bergerl 5 Mischungen sind noch offen)