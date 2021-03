Tradition verpflichtet: ESK Graz hat vor frühere Zeiten aufleben zu lassen

Details Montag, 15. März 2021 16:17

Beim ESK Graz, der im Jahre 2021 sein 100-jähriges Jubiläum begeht, hat man wahrlich schon bessere Zeiten erlebt, als das gegenwärtig der Fall ist. Ist der ehemalige Landesligaclub doch zurzeit nur in der 1. Klasse Mitte B antreffbar. Zuvor schaffen es die Eggenberger im Sommer 2009, den Sprung raus aus der Gebietsliga Mitte in die Unterliga Mitte zu bewerkstelligen. In selbiger findet man nachfolgend aber einen schweren Stand vor. So geht es nach vier Saisonen (Platzierungsschnitt: 11,5) wieder runter in die GLM. Dort fühlt sich der ESK Graz dann um einiges wohler bzw. kann man über weite Strecken erfolgreich den Mann stellen. Trotzdem heißt es nach sechs Jahren Abschied nehmen bzw. bleibt der Absturz in die 1. Mitte B unausweichlich. Was gleichbeutend damit ist, dass der ESK Graz das zweite "Coronajahr" in der untersten Spielklasse verbringt. Dabei war die Truppe von Trainer Markus Leeb, jeweils am 5. Tabellenplatz antreffbar. Demnach ist doch einiges an Luft nach oben gegeben.

ESK GRAZ:

Tabellenplatz: 5. 1. Klasse Mitte B

Heimtabelle: 6.

Auswärtstabelle: 2.

längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele

höchster Sieg: 8:1 gg. Strassgang (3. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 6 Spiele

höchste Niederlage: 0:3 bei Justiz Graz (8. Runde)

geschossene Tore/Heim: 3,0

bekommene Tore/Heim: 2,0

geschossene Tore/Auswärts: 1,8

bekommene Tore/Auswärts: 0,8

erfolgreichster Torschütze: Agit Genc (5)

Spiele zu Null: 3

Fairplaybewerb: 3.

(Wird der ESK Graz die Talsohle durchschritten und schon in naher Zukunft wieder neu durchstarten?)

- Herbst-Restprogramm -

Für die Eggenberger sind es nur mehr zwei Spiele, die es zu vervollständigen gilt. In der Endabrechnung kann es maximal noch für den dritten Platz reichen. Demnach sind die beiden noch offenen Herbstspiele auch als Freundschaftspartien auf Wettkampfbasis zu betrachten. Lieboch (H) und Unterpremstätten II (A) sind die beiden Aufgaben, die es noch zu bewältigen gilt.

Photocredit: ESK Graz

by: Ligaportal/Roo

