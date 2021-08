"Panenka-Elfer": Grazer Derby zwischen Justiz und ESK wird spektakulär entschieden

Details Sonntag, 08. August 2021 16:00

Ein spannendes Spiel lieferten in der 1. Klasse Mitte B der SV s REAL Immobilien Justiz Graz und der Eggenberger Sportklub Graz zum Saisonauftakt, das 3:2 endete. Das Spiel wogte hin und her, der Sieger hätte durchaus auch ESK heißen können. Aber in Summe betrachtet waren es dann die Heimischen, die es schafften, den knappen Vorsprung über die Ziellinie zu bringen.

Man begenet einander auf Augenhöhe

Stefan Embacher brachte SV Justiz Graz bereits in der dritten Spielminute in Führung. Lange währte die Freude des Gastgebers nicht, denn schon in der vierten Minute schoss Martin Holzer den Ausgleichstreffer für ESK Graz. Damit wurde alles angerichtet für ein hochinteressantes Fußballspiel. Und das 1.Klasse-Grazer-Derby hält was es versprach im Vorfeld. Beiderseits war das Vorhaben klar ersichtlich, dass man drei Punkte auf der Agenda stehen hatte. Die Leeb-Truppe verstand es sich sehr teuer zu verkaufen. Ein weiterer Treffer sollte aber vorerst ausbleiben - Halbzeitstand: 1:1.

Die Hausherren haben knapp die Nase vorne

Auch der zweite Durchgang ging ausgeglichen über die Bühne. Sowohl die Justizler wie auch die Eggenberger fanden vielversprechende Gelegenheiten vor. In der 54. Minute gelang es den Gästen, und das nicht unverdient, erstmalig vorzulegen. Christian Czerny konnte sich mit dem 1:2 in die Schützenliste eintragen. Aber die Rossmann-Schützlinge konnten am Kunstrasen doch noch die Trenwende einleiten. Nach dem 2:2-Ausgleich (59. Rossmann), ist es in der 79. Minute Bencsics, der per Strafstoß den knappen 3:2-Spielendstand herstellte.

Stimme zum Spiel:

Thomas Russ, Sektionsleiter Justiz Graz:

"Es war eine Begegnung auf Biegen und Brechen, wo wir dann letztlich das bessere Ende für uns hatten. Der Elfmeter zum 3:2 hat uns etwas an Nerven gekostet, weil Bencsics das in "Panenka-Manier" erledigte"

1. Klasse Mitte B: SV s REAL Immobilien Justiz Graz – Eggenberger Sportklub Graz, 3:2 (1:1)

3 Stefan Embacher 1:0

4 Martin Holzer 1:1

54 Christian Czerny 1:2

59 Bernhard Huttmann 2:2

79 Lukas Bencsics (Elfer) 3:2

by: Ligaportal/Roo

