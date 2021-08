Unglaubliche Partie: Der Grazer Sportclub und der SVU Liebenau II trennen sich Unentschieden

Details Sonntag, 15. August 2021 07:00

Der Grazer Sportclub Strassenbahn trennte in der 2. Runde der 1. Klasse Mitte B von der Reserve des SVU Liebenau mit 1:1. An sich wäre dieses Ergebnis nichts Aussergewöhnliches - wenn es sich bei den Akteuren der Heimelf nicht um Mitglieder des Fanklubs, Platzwart und Freunde des Verein gehandelt hätte. Da die Kampfmannschaft ja bekanntlicherweise streikt und dem Verein nicht noch eine Strafe wegen Nichtantretens aufgebrummt werden sollte, ist die Fanriege des GSC in die Bresche gesprungen. Und sie haben sich wacker geschlagen!

Die Kampfmannschaft streikte und so halfen Freunde und Fanklubmitglieder des Sportklubs aus

Diese Begegnung war von Beginn an etwas ganz Besonderes. In der Gruabn tummelten sich viele Schaulustige, Nachbarn und andere Interessierte um den Auftritt der Fanklubtruppe zu bestaunen. Nach neun Minuten mussten die Hausherren aber den ersten Schock erleiden - Platzwart Manfred Koller, der sich trotz seines Alters von 60 Jahren, nicht scheute seinem Verein beizustehen wurde mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Und jetzt passierte etwas Unglaubliches - mit einem Mann weniger ging der GSC in Führung - Raffael Steinbrugger ließ den Gegner mit einem sehenswerten Haken aussteigen und traf dann zur 1:0 Führung der Gastgeber. Die Gruabn bebte jetzt klarerweise. Die Führung währte aber nur kurz - in der 28. Minute traf Mathias Mass ins eigene Tor und verhalf den Gästen zum Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Mit einem Mann weniger erkämpften sich die Hausherren ein 1:1

Nach der Pause merkte man den Gastgebern die Müdigkeit etwas an, der Spielfluss litt ein wenig darunter. Aber der Kampfgeist und der Einsatz passte dennoch. Die Abwehr ließ kaum Chancen der Gegner zu - nach vorne hin ging nicht wirklich was. Aber auch die Gegenseite tat sich schwer - zu motiviert und leidenschaftlich agierte die Defensive der Hausherren. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1 - ein Ergebnis, dass sich mit Sicherheit auch in den Chroniken des Grazer Sportclubs wiederfinden wird.

1. Klasse Mitte B: Grazer Sportclub Strassenbahn – SV Union Liebenau II, 1:1 (1:1)

25 Raffael Steinbrugger 1:0

28 Eigentor durch Mathias Mass 1:1

Aufstellungen:

Grazer SC: David Zöhrer, Manfred Koller, Gerhard Liegl (K), Christopher Fröch, Muamer Causevic, Patrick Sonnenwald, Michael Wallik, Daniel Russ, Raffael Steinbrugger, Benjamin Sikora, Mathias Maß

Liebenau: Philipp Gressler, Max Grabner, Benjamin Gebhard Kraker, Rafael Sulzgruber, Kristian Kasper, Pascal Gressler, Lorenz Huber, Laurence Fahrner (K), Adin Muratovic, Matthias Lueger, Julian Commodore Castano

Stimmen zum Spiel:

Manfred Koller, Platzwart und Spieler GSC:

"Hätte es die ungerechtfertigte Rote nicht gegeben, wäre mehr drin gewesen!"

David Zöhrer, Vorsänger der GSC-Ultras und Torhüter GSC:

„Das war das geilste Unentschieden, das ich jemals erleben durfte. Heute hat man die wahren Werte des Fußballs erleben können“

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!