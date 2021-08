Mit Ansage: Titelmitstreiter Lieboch fährt mit Strassgang Schlitten

Details Montag, 16. August 2021 07:23

Der SV Raiba Strassgang kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassiert bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:7-Pleite beim SV Lieboch. Die Partie nimmt von Anfang an den erwarteten Verlauf. Auch mit Toren wird nicht gegeizt, wonach die Gäste in der Verteidigung dauerbeschäftigt sind. Aber die sehr deutliche Niederlage lässt sich trotz aller Bemühungen nicht abwenden. Damit bekommt man bestätigt was ohnehin in Stein gemeißelt ist. Die Liebocher sind wohl die heißeste Titelaktie in dieser noch sehr jungen Spielzeit.

Lieboch sorgt früh für klare Fronten

Aufgrund der Ergebnisse aus der Vorwoche war das Kräfteverhältnis soweit klipp und klar definiert. Denn die Liebocher können in Pirka gleich mit 7:0 gewinnen. Strassgang hingegen muss bei Unterpremstätten II mit der 1:3-Pleite, Federn lassen. Es war dann auch so, dass der Gastgeber vom Start weg das Zepter unmissverständlich in der Hand hat. Einmal mehr kann sich dabei Torjäger Manuel Konrad nach Herzenslust austoben. Der 34-jährige gibt seine Visitenkarte gleich viermal in des Gegners Tor ab. In der 15. und 19. Minute schnürt der Routinier einen Doppelpack. Auch Andre Schwabl trifft in der 25. Minute ins Schwarze - Halbzeitstand: 3:0.

Strassgang steht auf verlorenen Posten

Auch der zweite Durchgang verläuft wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Strassganger Tor. Es dauert nur vier Minuten schon trifft Konrad zum 4:0. Die Brezina-Truppe findet den erwartet schweren Stand vor. Auch das mit dem teuer verkaufen sollte nur bedingt gelingen. Dafür agiert Lieboch einfach zu dominant. Demnach sind die Gäste permanent in der Defensive beschäftigt. Da bleibt wenig Zeit auch das Spiel nach vorne zu forcieren. Genau das machen die Liebocher, die noch drei Stück draufpacken. Schwabl (56.) mit seinem zweiten Treffer sowie Peintinger (69.) und "Knipser" Konrad (80.) tragen Sorge für einen eindrucksvollen 7:0-Heimsieg.

Stimme zum Spiel:

Thomas Neuhold, Trainer Lieboch:

"Bei diesen Temperaturen ist unser körperlicher Vorteil klar zum Vorschein gekommen. Wir haben zusätzlich noch etliche Torchancen ungenützt gelassen. Der Weg zum Titel wird auch diesmal über Lieboch führen."

1. Klasse Mitte B: SV Schwarz-Weiß Lieboch – SV Raiba Strassgang, 7:0 (3:0)

15 Manuel Konrad 1:0

19 Manuel Konrad 2:0

25 Andre Schwabl 3:0

49 Manuel Konrad 4:0

56 Andre Schwabl 5:0

69 Dominik Peintinger 6:0

80 Manuel Konrad 7:0

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!