Diskussionslos: Seiersberg erfüllt die "Pflicht" bei den Gössendorf Juniors

Montag, 23. August 2021

Die SV MK-Pools Gössendorf Juniors kamen gegen den SC Shoppingcity Seiersberg mit 1:6 unter die Räder. Für die Juniors gab es wenig überraschend nichts zu holen. Was auch keine unwesentliche Rolle spielte war das schnelle Gegentor in der dritten Minute. Damit wurde der Matchplan der jungen Gössendorfer frühzeitig über den Haufen geworfen bzw. fanden die Gäste verstärkt Freiräume vor.

Seiersberg ist dem Gegner turmhoch überlegen

Erwartungsgemäß geben die noch unbesiegten Seiersberger vom Start weg ganz klar die Schlagzahl vor. Das Spiel ist gerade einmal drei Minuten alt, schon steht es 0:1. Der 36-jährige Routinier Attila Jurcsak kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Was dann immer noch das beste Rezept ist gegen einen defensiv agierenden Gegner. Denn mit dem Blitztreffer sind auch die Stojadinovic-Mannen frühzeitig darum bemüht, das Spiel nach vorne zu forcieren. Aber mit sehr mäßigen Erfolg. Den Gössendorf Juniors fehlen einfach die Mittel und Wege um gegen einen spielstarken Gegner bestehen zu können. In der 25. Minute kommt es zum 0:2. Der 32-jährige Kroate Dario Babic kommt dabei zu Torehren.

Die Juniors fassen ein halbes Dutzend aus

Diese zwei Treffer im ersten Abschnitt waren erst der Anfang. Denn die Prestreshi-Schützlinge legen in weiterer Folge noch einen Zahn zu. So schafft man es den zweiten Durchgang mit 4:1 für sich zu entscheiden. 58. Minute: Der eingewechselte Dorian Derler trägt Sorge für das 0:3. Damit war der Torhunger der Seiersberger aber noch nicht gestillt. In der 75. Minute gelingt es dem 21-jährigen Kroaten Matej Derek auf 0:4 zu erhöhen. Darauffolgend lässt Treffer Nummer fünf nicht lange auf sich warten. Thomas Hüttenegger trifft dabei in der 75. Minute ins Schwarze. In der Schlussphase klingelt es noch zweimal: Dem 1:5 (85. Felix Carstensen) folgt in der 92. Minute durch Mirnes Terzic der 1:6-Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Besnik Prestreshi, Trainer Seiersberg:

"Wir haben das Spiel dominiert und so die Erwartungen auch erfüllt. Auch drei sogenannte "Pflichtpunkte" gilt es erst in trockene Tücher zu bringen."

1. Klasse Mitte B: SV MK-Pools Gössendorf Juniors – SC Shoppingcity Seiersberg, 1:6 (0:2)

3 Attila Jurcsak 0:1

25 Dario Babic 0:2

58 Dorian Derler 0:3

75 Matej Derek 0:4

84 Thomas Huettenegger 0:5

85 Felix Carstensen 1:5

92 Mirnes Terzic 1:6

