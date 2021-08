Munteres Bestschießen: Lassnitzhöhe schickt Liebenau II zweistellig nach Hause

Details Montag, 30. August 2021 12:47

Eine zweistellige Niederlage müsen die Gäste gegen den SV Lassnitzhöhe verkraften. Am Ende verliert die Zweitvertretung des SV Union Liebenau mit 0:10. Das Ergebnis sagt alles über das Kräfteverhältnis aus. Die Gäste stehen völlig auf verlorenen Posten. Was die Heimischen zu nützen wissen. Zwar gibt es auch für ein zweistelliges Ergebnis nur drei Punkte. Aber das Torverhältnis könnte in dieser Liga durchaus noch eine entscheidende Rolle spielen.

Lassnitzhöhe netzt siebenmal ein

Ganze zehn Minuten gelingt es dem Nachzügler das Spiel offen zu gestalten. Dann geht es Schlag auf Schlag, die Treffer fallen wie die reifen Früchte. Oliver Liebmann bringt Lassnitzhöhe in der zehnten Spielminute in Führung. Emanuel Weleba erhöhte für die Gastgeber auf 2:0 (18.). Mit einem schnellen Hattrick (20./21./28.) zum 5:0 schockte Marc Hochegger die Kalcher-Truppe. Weleba (33.) und Luka Grgic (36.) bringen dem Gastgeber mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. In Durchgang eins war Liebenau II komplett von der Rolle und schaut zur Pause auf einen wahrhaft deprimierenden 0:7-Rückstand.

Liebenau II fasst eine Zweistellige aus

Im zweiten Durchgang schalten die Wolf-Mannen augenscheinlich einen Gang zurück. Trotzdem haben die völlig überforderten Gäste nicht den Funken einer Chance. Weleba legt in der 58. Minute zum 8:0 für Lassnitzhöhe nach. Doppelpack für die Hausherren: Nach seinem zweiten Tor (63.) markiert Grgic wenig später seinen dritten Treffer (65.) - zugleich auch das 10:0. Zumindest in den noch verbleibenden 25 Minuten können sich die Gäste dann schadlos halten. Als der Schiedsrichter das Spiel schließlich beendet, war die blamable Niederlage von Liebenau II besiegelt.

Stimme zum Spiel:

Erwin Pertl, Sektionsleiter Lassnitzhöhe:

"Naturlich, wenn man zweistellig gewinnt muss man zufrieden sein. Unsere Vorgabe ist auch, ganz vorne in der Tabelle mitzuspielen. Schade nur um die Punkte die wir in Pirka beim 2:2 liegengelassen haben."

1. Klasse Mitte B: SV Lassnitzhöhe – SV Union Liebenau II, 10:0 (7:0)

10 Oliver Liebmann 1:0

18 Emanuel Weleba 2:0

20 Marc Hochegger 3:0

21 Marc Hochegger 4:0

28 Marc Hochegger 5:0

33 Emanuel Weleba 6:0

36 Luka Grgic 7:0

58 Emanuel Weleba 8:0

63 Luka Grgic 9:0

65 Luka Grgic 10:0

by: Ligaportal/Roo

