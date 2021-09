Bärenstark: Lieboch bleibt weiter ohne Gegentreffer und heimst drei Zähler ein

Details Samstag, 18. September 2021 18:56

Der SV SW Lieboch bleibt weiterhin das Maß aller Dinge in der 1. Klasse Mitte B. Der SV Justiz Graz wurde mit 6:0 abgefertigt. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, der Sieg hätte noch höher ausfallen können.

Lieboch mit Blitzstart - nach drei Minuten stand es 2:0 für die Gäste

Nahezu gleichzeitig mit dem Anpfiff stellte Manuel Konrad die Führung sicher. Der Angreifer traf vor 50 Zuschauern zum 1:0. Der Ligaprimus machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Paul Dallago (3.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern, es ging mit dem 0:2 in die Kabinen. In der 50. Minute sorgte abermals Konrad für Ruhe und Ordnung, indem er das 3:0 erzielte (50.). Bernd Gfrerer baute den Vorsprung für die Auswärtigen in der 66. Minute aus. Mit seinem dritten Tor vollendete Konrad zum fünften Tagestreffer in der 77. Spielminute. Manuel Schilcher stellte schließlich in der 85. Minute den 6:0-Sieg für SV Lieboch sicher.

Manuel Konrad steuerte drei Treffer bei

SV Schwarz-Weiß Lieboch überrannte Justiz Graz förmlich mit sechs Toren und fuhr so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause. Bei SV s REAL Immobilien Justiz Graz präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SV Justiz Graz bei. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von SV Lieboch ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur zwei Gegentore zugelassen hat. Der Sieger dieser Partie bleibt somit ungeschlagen. Bei der Elf von Coach Thomas Neuhold stehen mittlerweile sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche.

1. Klasse Mitte B: SV s REAL Immobilien Justiz Graz – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 0:6 (0:2)

1 Manuel Konrad 0:1

3 Paul Dallago 0:2

50 Manuel Konrad 0:3

66 Bernd Gfrerer 0:4

77 Manuel Konrad 0:5

85 Manuel Schilcher 0:6

Christian Schmölzer, Obmann Lieboch:

"Wir haben uns mehr Gegenwehr erwartet und ein spannenderes Spiel. Nach den schnellen Toren standen die Gegner unter Schock und haben sich dann erst später wieder gefangen."

by ReD

