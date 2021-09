Erster Saisonsieg: Grazer Sportclub schlägt Hausmannstätten II

Details Montag, 27. September 2021 14:33

Der Grazer Sportclub trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen die Zweitvertretung von Hausmannstätten davon. Der erste Sieg des GSC war kein Spaziergang für die Truppe von Neo-Trainer Leonhard Lang, denn aufgrund der Chancen hätten auch die Gäste die Partie gewinnen können.

Beide Mannschaften haderten mit der Verwertung ihrer Torchancen

Die rund 50 Besucher in der Gruabn sahen eine ausgeglichene Begegnung, bei der sich die beiden Mannschaften viel abverlangten. Sowohl die Heimelf als auch die Auswärtigen verbuchten einige Chancen, konnten diese aber nicht verwerten. Mit einem torlosen Unentschieden setzte der Unparteiische einen Schlusstrich unter die erste Halbzeit. Auch in Durchgang Zwei waren Möglichkeiten da - es fehlte den Kontrahenten lediglich an Vollstreckerqualitäten. In der 55. Minute erlöste dann René Hirschböck den Grazer Sportclub Strassenbahn und bracht ihn in Führung. Nach einem schönen Pass in die Tief sprintete der Stürmer Richtung Tor und verwertete eiskalt. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gastgebern und dem SV Hausmannstätten II aus - der GSC feierte - dies war der erste Sieg in der laufenden Meisterschaft.

30 Gegentreffer musste der GSC bis dato hinnehmen - damit soll jetzt Schluss sein

Mit 30 Gegentreffern hat der Grazer Sportclub schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur fünf Tore. Das heißt, die Straßenbahn-Kicker mussten durchschnittlich 5 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Für den neuen Trainer Leonhard Lang gibt es also einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Hausmannstätten II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als fünf Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff des Schlusslichts herrscht Flaute. Erst dreimal brachte die Zweiermannschaft von Hausmannstätten den Ball im gegnerischen Tor unter. Durch die drei Punkte gegen Hausmannstätten II verbesserte sich der Grazer Sportclub auf Platz zehn. Neben Hausmannstätten II gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht.

1. Klasse Mitte B: Grazer Sportclub Strassenbahn – SV Hausmannstätten II, 1:0 (0:0)

55 Rene Hirschboeck 1:0

Stimme zum Spiel:

Leonhard Lang, Trainer Grazer Sportclub:

"Wir sind mit dem ersten Dreipunkter zufrieden. Darauf kann man aufbauen. Im Endeffekt war der Sieg verdient aber glücklich."

by ReD

