SC Seiersberg geht erstmals in dieser Saison leer aus: Auswärtspleite beim ESK Graz

Sonntag, 03. Oktober 2021

Der ESK Graz hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Seiersberg das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für den Eggenberger Sportklub Graz. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Eggenberger Sportklub Graz heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Vor etwa 40 Zuschauern, die den Weg ins ASKÖ-Stadion Eggenberg gefunden hatten, dominierten die Grazer das Geschehen recht eindrucksvoll, Seiersberg hatte dem nur wenig entgegenzusetzen.

ESK Graz ging durch Leon Pehmer in der 34. Minute in Führung. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Agit Genc aufseiten der Gastgeber das 2:0 (41.). Mit der Führung für den Eggenberger Sportklub Graz ging es in die Halbzeitpause. Benjamin Winter beseitigte mit seinem Doppelpack (60./70.) die letzten Zweifel am Sieg von ESK Graz. Letztlich kam der Eggenberger Sportklub Graz gegen SC Shoppingcity Seiersberg zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Eggenberger Sportklub Graz. In den letzten fünf Partien rief ESK Graz konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Nur einmal gab sich der SC Seiersberg bisher geschlagen.

Der Eggenberger Sportklub Graz setzte sich mit diesem Sieg von Seiersberg ab und nimmt nun mit 18 Punkten den dritten Rang ein, während der Gast weiterhin 15 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

1. Klasse Mitte B: Eggenberger Sportklub Graz – SC Shoppingcity Seiersberg, 4:0 (2:0)

34 Leon Pehmer 1:0

41 Agit Genc 2:0

60 Benjamin Winter 3:0

70 Benjamin Winter 4:0

