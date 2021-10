Schnörkelloser Heimsieg: SC Seiersberg zurück in der Spur!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 10:45

Für den Grazer Sportclub gab es in der Auswärtspartie gegen den SC Seiersberg nichts zu holen. Der Grazer SC verlor mit 0:2. Die Seiersberger finden damit zurück in die Spur, während die Grazer aufpassen müssen, nicht ganz in der unteren Tabellenregion zu verharren. Vor etwa 100 Zuschauern tüteten die Heimischen auf dem Sportplatz SC Shoppingcity Seiersberg einen ungefährdeten 2:0-Erfolg ein.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Dorian Derler stellte die Weichen für SC Shoppingcity Seiersberg auf Sieg, als er in Minute 59 mit dem 1:0 zur Stelle war. In der 81. Minute brachte Patrick Merkan das Netz für die Gastgeber zum Zappeln. Am Schluss siegte der SC Seiersberg gegen Grazer Sportclub Strassenbahn.

Der Zu-null-Sieg lässt Seiersberg passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat SC Shoppingcity Seiersberg momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SC Seiersberg. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Mit 42 Gegentreffern hat Grazer Sportclub schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sechs Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 4,2 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Grazer Sportclub Strassenbahn rangiert mit fünf Zählern auf dem elften Platz des Tableaus. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Grazer Sportclub alles andere als positiv. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Grazer SC weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Seiersberg war am Ende kein Kraut gewachsen.

Am kommenden Samstag trifft SC Shoppingcity Seiersberg auf den SV Pirka-Windorf, Grazer Sportclub Strassenbahn spielt tags darauf gegen den SV Schwarz-Weiß Lieboch.

1. Klasse Mitte B: SC Shoppingcity Seiersberg – Grazer Sportclub Strassenbahn, 2:0 (0:0)

59 Dorian Derler 1:0

81 Patrick Merkan 2:0

