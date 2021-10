Rekordverdächtig: SV Justiz Graz gewinnt zweistellig

Details Samstag, 23. Oktober 2021 10:35

Für die Reserve von Hausmannstätten endete das Spiel bei SV Justiz Graz im Debakel. Schlussendlich trat Hausmannstätten II mit einer 0:11-Niederlage im Gepäck den Heimweg an. Justiz Graz hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Florian Pitner brachte SV s REAL Immobilien Justiz Graz in der siebten Minute nach vorn. Doppelpack für SV Justiz Graz: Nach seinem ersten Tor (8.) markierte Luca Messner wenig später seinen zweiten Treffer (12.). Mit dem 4:0 von Michael Autischer für Justiz Graz war das Spiel eigentlich schon entschieden (16.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Messner seinen dritten Treffer nachlegte (43.). SV Hausmannstätten II gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause weit hinter SV s REAL Immobilien Justiz Graz zurück lag. Marco Wachter schraubte das Ergebnis in der 70. Minute mit dem 6:0 für SV Justiz Graz in die Höhe. Den Vorsprung von Justiz Graz ließ Julian Sommerauer in der 72. Minute anwachsen. Den Hausherren gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (89.). Mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters fuhr Justiz einen exorbitant hohen Sieg ein und Hausmannstätten II trat mit einer 0:11-Abfuhr die Heimreise an.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von SV s REAL Immobilien Justiz Graz aus und brachte eine Verbesserung auf Platz fünf ein. Offensiv sticht SV Justiz Graz in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 52 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von Justiz Graz verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. SV s REAL Immobilien Justiz Graz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

66 Tore kassierte Hausmannst. II bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Mitte B. Die Sorgen von SV Hausmannstätten II sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Im Angriff von Hausmannstätten II herrscht Flaute. Erst sechsmal brachte Hausmannst. II den Ball im gegnerischen Tor unter.

Am nächsten Samstag (19:00 Uhr) reist SV Justiz Graz zur Zweitvertretung von SV Feldkirchen, am gleichen Tag begrüßt Hausmannst. II SV MK-Pools Gössendorf Juniors vor heimischem Publikum.

1. Klasse Mitte B: SV s REAL Immobilien Justiz Graz – SV Hausmannstätten II, 11:0 (5:0)

7 Florian Pitner 1:0

8 Luca Messner 2:0

12 Luca Messner 3:0

16 Michael Autischer 4:0

43 Luca Messner 5:0

70 Marco Wachter 6:0

72 Julian Sommerauer 7:0

75 Marco Wachter 8:0

79 Felix Pelz 9:0

84 Jakob Seidler 10:0

89 Christoph Moser 11:0

