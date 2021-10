Spannende Partie: Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 06:58

Im Spiel der Reserve von Feldkirchen gegen SV Justiz Graz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Justiz Graz gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SV s REAL Immobilien Justiz Graz der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Raphael Koval sein Team in der siebten Minute. SV Feldkirchen II musste den Treffer von Luca Messner zum 1:1 hinnehmen (16.). Bernhard Huttmann ließ sich in der 37. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für SV Justiz Graz. Ein Tor auf Seiten des Gasts machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Durchsetzungsstark zeigte sich Feldkirchen II, als Koval (58.) und Marian Volkmar Hermann (63.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Justiz Graz zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Felix Pelz (89.) und Florian Pitner (92.) mit ihren Treffern das Spiel. SV s REAL Immobilien Justiz Graz schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (95.) traf Christopher Schleinzer zum Ausgleich für SV Feldkirchen II. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 4:4 schließlich abpfiff.

Feldkirchen II geht mit nun 14 Zählern auf Platz acht in die Winterpause. Der Gastgeber verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SV Feldkirchen II, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Bei SV Justiz Graz präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (56). Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Justiz Graz aus, sodass man nun auf dem vierten Platz steht. Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SV s REAL Immobilien Justiz Graz momentan auf dem Konto. Seit fünf Begegnungen hat SV Justiz Graz das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

1. Klasse Mitte B: SV Feldkirchen II – SV s REAL Immobilien Justiz Graz, 4:4 (1:2)

7 Raphael Koval 1:0

16 Luca Messner 1:1

37 Bernhard Huttmann 1:2

58 Raphael Koval 2:2

63 Marian Volkmar Hermann 3:2

89 Felix Pelz 3:3

92 Florian Pitner 3:4

95 Christopher Schleinzer 4:4

