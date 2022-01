100-Jahr-Feier: Neuer Trainer soll Strassgang Beine machen

Details Mittwoch, 19. Januar 2022 17:02

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Mitte B lacht nach der Herbstrunde der SV Schwarz-Weiß Lieboch. Dahinter folgt mit bereits einem 4-Punkte-Rückstand der Eggenberger Sportklub Graz. Mit einem Respektabstand sind dann der SV Lassnitzhöhe und der SV s REAL Immobilien Justiz Graz die nächsten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Der SV Raiba Strassgang ist mit 19 Punkten aus 12 Spielen an der 7. Stelle antreffbar. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Sektionsleiter Peter Haidinger stellt sich den 8 Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Peter Haidinger: "Obwohl der eine oder andere Punkt mehr drinnen gewesen wäre, gilt es mit der Hinrunde weitestgehend zufrieden zu sein."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein?

Peter Haidinger: "Hervorragend, wir begehen dieses Jahr das 100-jährige Bestands-Jubiläum. Das Flutlicht wird dabei erneuert bzw. freuen wir uns auch auf eine Photovoltaikanlage."



Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Peter Haidinger: "Wir bleiben dem Weg mit den jungen Spielern treu. Zwei Akteure werden den Verein verlassen. Zudem kommt es auf der Trainerbank zu einer Rochade. Co Bernd Eder löst Michael Brezina ab."

Ligaportal: Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

Peter Haidinger: "Unsere Philiosophie ist es permanent junge Spieler an den Kampfmannschafts-Betrieb heranzuführen."

Für den SV Strassgang reichte es in der ersten Meisterschaftshälfte gerade einmal zu einem Mittelfeldplatz.

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Peter Haidinger: "Mit den zurzeit angeschlagenen Spielern sollte es sich ausgehen, dass man im Laufe der Vorbereitungszeit wieder fit wird."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Peter Haidinger: "Die Vorgabe ist es die Punkteanzahl vom Herbst (19 Zähler aus 12 Partien) zu überbieten."

Ligaportal: Wie weit könnte COVID 19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

Peter Haidinger: "Die Hoffnung ist doch gegeben, dass die Rückrunde komplett bzw. sportlich fair über die Bühne gehen wird."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Peter Haidinger: "Die Liebocher werden verdientermaßen als Erster die Ziellinie überqueren."

Bild: SV Strassgang

© Robert Tafeit