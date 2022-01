Zu mehr befähigt: Hausmannstätten II rennt noch Premierensieg hinterher

Details Samstag, 29. Januar 2022 06:49

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Mitte B lacht nach der Herbstrunde der SV Schwarz-Weiß Lieboch. Dahinter folgt mit bereits einem 4-Punkte-Rückstand der Eggenberger Sportklub Graz. Mit einem Respektabstand sind dann der SV Lassnitzhöhe und der SV s REAL Immobilien Justiz Graz die nächsten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Der SV DOTCOM Hausmannstätten II hinkt in der Tabelle wohlweislich hinterher. In den 12 Begegnungen reicht es bei 8:69-Toren gerade einmal zu einrm Zähler. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Hausmannstätten II-Trainer Marc Bunderla stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Marc Bunderla: "Sportlich gesehen nicht gut. 1 Punkt ist zu wenig für diese jungen Mannschaft. Natürlich mussten die jungen Spieler die aus der U17 gekommen sind, gleich die bittere Pille im KM-Fußball schlucken. Natürlich ist es auch ein bunt zusammengewürfelter Haufen gewesen der nur über die Zeit zusammen wachsen kann."





Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Marc Bunderla: "Zu den Stärken gehört sicher der harte Kern der Spieler die schon länger bei uns sind, auch trotz Niederlagen probieren sie alles zusammen zu halten. Den Hebel werden wir sicher bei der Fitness, Weiterentwicklung der Spieler ansetzten um eine bessere Rückrunde zu liefern."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Marc Bunderla: "Bewegung gibt es genug bei uns, nach 6 Abgängen gibt es aber auch 6 Neuzugänge in der KM2 sowie drei Spieler aus der U17 die zu uns gestoßen sind und man auch noch auf eine große Bank aus KM1 zugreifen kann."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Marc Bunderla: "Durch die Neuzugänge sind alle Positionen gut besetzt."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Marc Bunderla: "Ja leider haben wir 2 verletzte Spieler, einer mit Knie Problemen der aber wieder bis Saisonbeginn Fit wird und einer mit Meniskusproblemen der noch länger ausfallen könnte."

Obwohl der erste Sieg noch ausständig ist, zeigt man sich beim SV Hausmannstätten von der motivierten Seite.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Marc Bunderla: "Seit 10.01. sind wir 3mal in Woche am trainieren."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Marc Bunderla: "Unsere Ziele sind mit der Mannschaft Punkte zu machen und wir hoffen den ein oder anderen Gegner zu überraschen."

Ligaportal:Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Marc Bunderla: "Bei uns sind alle bis auf 2 Spieler geimpft die jetzt leider zu Hause sitzen müssen, daher finde ich eine 3G Regel würde auch reichen damit diese Spieler wieder ihren Sport (Hobby) nachgehen können."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Marc Bunderla: "Wenn Lieboch nichts anbrennen lässt dann werden sie Meister."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Marc Bunderla: "Ich würde es den Spielern wünschen aber da wartet ein hartes Stück Arbeit auf die Österreicher."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen?

Marc Bunderla: "Ob ein Startrainer oder Spieler zu uns passen würde kann ich nicht sagen. Wir sind auch so eine coole Truppe die ihr Hobby gern macht und mit dem zufrieden ist was sie hat."

Bild: SV Hausmannstätten

© Robert Tafeit