Ziemlich beste Freunde: Liebenau II will Antilauf hinter sich lassen

Details Samstag, 29. Januar 2022 15:02

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Mitte B lacht nach der Herbstrunde der SV Schwarz-Weiß Lieboch. Dahinter folgt mit bereits einem 4-Punkte-Rückstand der Eggenberger Sportklub Graz. Mit einem Respektabstand sind dann der SV Lassnitzhöhe und der SV s REAL Immobilien Justiz Graz die nächsten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Der SV Union Liebenau IIhinkt in der Tabelle wohlweislich hinterher. In den 12 Begegnungen reicht es bei 10:58-Toren gerade einmal zu zwei Zählern. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Liebenau II-Trainer Heimo Kalcher stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Heimo Kalcher: "Nachdem wir mit einer sehr jungen Mannschaft, quasi einer U17, in den Kampfmannschaftsbereich eingestiegen sind haben wir leider unser Punkteziel nur „so lala“ erreicht. Aber Luft nach oben ist immer möglich."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Heimo Kalcher: "Da wir eine sehr junge Mannschaft sind, sind unserer Stärken das wir die Spiele nie aufgegeben haben, immer bis zum Schluss gekämpft haben und dafür unbelohnt geblieben sind. Anzusetzen sind bei der Kompaktheit und im Torabschluss."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Heimo Kalcher: "Abgänge sind keine zu vermelden. Zugänge Heinrich Dietmar und Heinrich Siegfried sind die einzigen Neuen, die von einem anderen Verein kommen, ansonsten werden eigene Spieler die bei uns schon in einer früheren KM2 gespielt haben wieder aktiviert."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Heimo Kalcher: " Ich würde mich sehr freuen in der Position eines Tormannes und eines Stürmers in meiner Mannschaft begrüßen zu dürfen."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Heimo Kalcher: "Gott sei Dank haben wir im Winter eine sehr gutes Heimprogramm absolvieren können, somit ist die Verletzungsgefahr gering gegeben und wir haben derzeit keine verletzten Spieler."

Aufgrund der Unverdrossenheit wird sich auch beim SVU Liebenau II früher oder später der Erfolg einstellen.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Heimo Kalcher: "Nachdem der Wettergott uns besinnt war, wurde mit 24.01.2022 das Training auf unseren Trainingsplätzen gestartet. Nachdem wir unser Heimprogramm erfolgreich absolviert haben können wir uns jetzt voll und ganz auf taktische und spielerische Züge konzentrieren."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Heimo Kalcher: "Unser Ziel ist es sich in der 1. Klasse Mitte B so weit wie möglich nach oben in der Tabelle zu etablieren. Wir als sehr junge Mannschaft werden und möchten einigen gestandenen Vereinen Punkte strittig machen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Heimo Kalcher: "Wir hoffen natürlich, dass die Frühjahrssaison bestmöglich, wenn auch unter Einhaltung der 2G Regel, abgehalten werden kann. Da wir in unserer Mannschaft sehr viele Schüler haben und diese auch ständig getestet werden, bin ich als Trainer stolz sagen zu können, dass unser sehr großer Kader bis auf 2 Ausnahmen vollständig geimpft sind."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Heimo Kalcher: "Ich glaube, dass kein Weg über den SV SW Lieboch führen wird. Natürlich sind auch der ESK und SV Lassnitzhöhe heiße Titelkandidaten. Aber es ist natürlich vieles und nichts unmöglich im Fußball."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Heimo Kalcher: "Natürlich hofft man als Patriot und Fan des Österreichischen Nationalteams das unser Teamchef mit seiner Mannschaft die Play Off Spiele für uns gewinnen kann und wir dann bei der WM in Katar dabei sind."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Heimo Kalcher: "Für meine Mannschaft könnte ich mir den Trainer von FC Chelsea Thomas Tuchel gut vorstellen, da dieser großen Wert auf Kompaktheit und Lauffreudigkeit legt. Wie schon oben beschrieben würde ich gerne einen Stürmer wie Erling Haaland bei mir in der Mannschaft haben."

Bild: SVU Liebenau

© Robert Tafeit