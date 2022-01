Jung & unerfahren: Feldkirchen II kann trotzdem aus Schatten treten

Details Samstag, 29. Januar 2022 20:14

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Mitte B lacht nach der Herbstrunde der SV Schwarz-Weiß Lieboch. Dahinter folgt mit bereits einem 4-Punkte-Rückstand der Eggenberger Sportklub Graz. Mit einem Respektabstand sind dann der SV Lassnitzhöhe und der SV s REAL Immobilien Justiz Graz die nächsten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Der SV Feldkirchen II ist mit 14 Punkten aus 12 Spielen an der 8. Stelle antreffbar. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Feldkirchen II-Trainer Rainer Koval stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Rainer Koval: "Wie zu erwarten sind wir sehr durchwachsen in den Herbst gestartet. Uns war klar, dass die jungen Spieler, die noch keine oder sehr wenig Erfahrungen im Erwachsenenfußball hatten, Zeit benötigen. Hinzu kam, dass die KMI, immer wieder Spieler von uns benötigten. Durch die unterschiedlichen Aufstellungen war es schwer möglich eine konstante Leistung zu zeigen. Am Ende der Herbstsaison haben wir uns belohnt und gut gepunktet. In Summe dürfen wir zufrieden sein."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Rainer Koval: "Die Mannschaft ist unsere Stärke. Wir sind eine Einheit, jeder unterstützt, hilft und kämpft für den Anderen.

An der Stabilität und konstanten Leistungen werden wir noch hart arbeiten müssen."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Rainer Koval: "Bis jetzt 4 Abgänge und 1 Zugang."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Rainer Koval: "Durch die Abgänge im Sturm."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Rainer Koval: "Aktuell außer leichteren Blessuren nicht."

12 Spiele - 14 Punkte: Die Ausbeute des noch unerfahrenen SV Feldkirchen II kann sich durchaus sehen lassen.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Rainer Koval: "Offizieller Trainingsstart war am 24.01.22, davor gab es freiwillige Laufeinheiten."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Rainer Koval: "Das oberste Ziel ist es die jungen Spieler weiterzuentwickeln und dadurch die Leistungen zu stabilisieren. Wie uns schon im Herbst gelungen, versuchen wir weitere Spieler für die KMI, aufzubauen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Rainer Koval: "Hierzu will ich keine Angaben machen."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Rainer Koval: "Völlig verdient, LIEBOCH!"

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Rainer Koval: "Ich rechne doch damit, dass wir uns diesmal qualifizieren."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Rainer Koval: "Ich bin mit dem Trainerteam und den vorhandenen Spielern, vollends zufrieden. Außerdem habe ich mit Rene Mirtl, den besten Co Trainer!"

Bild: SV Feldkirchen

© Robert Tafeit