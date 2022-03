Pirka-Windorf verliert hoch bei SV Lassnitzhöhe

Details Sonntag, 27. März 2022 09:26

SV Lassnitzhöhe kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Als Favorit rein – als Sieger raus. SV Lassnitzhöhe hat alle Erwartungen erfüllt. Beim 2:2-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

In der 17. Minute lenkte Stefan Lippitsch den Ball zugunsten von SV Lassnitzhöhe ins eigene Netz. Armin Einfalt beförderte das Leder zum 2:0 des Heimteams über die Linie (35.). Mit der Führung für SV Lassnitzhöhe ging es in die Kabine. Daniel Edelsbrunner überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für SV Lassnitzhöhe (70.). Den Vorsprung von SV Lassnitzhöhe ließ Marc Hochegger in der 73. Minute anwachsen. Der fünfte Streich von SV Lassnitzhöhe war Emanuel Weleba vorbehalten (79.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Luka Grgic für einen Treffer sorgte (92.). Letztlich feierte SV Lassnitzhöhe gegen Pirka-Windorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

SV Lassnitzhöhe setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Offensive von SV Lassnitzhöhe in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Pirka-Windorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 64-mal schlugen die Angreifer von SV Lassnitzhöhe in dieser Spielzeit zu. Die Saison von SV Lassnitzhöhe verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Pirka-Windorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen des Gasts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Nun musste sich SV Pirka-Windorf schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Pirka-Windorf steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während SV Lassnitzhöhe mit aktuell 33 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Samstag reist SV Lassnitzhöhe zu SV Schwarz-Weiß Lieboch, zeitgleich empfängt SV Pirka-Windorf die Reserve von SV Union Liebenau.

1. Klasse Mitte B: SV Lassnitzhöhe – SV Pirka-Windorf, 6:0 (2:0)

92 Luka Grgic 6:0

79 Emanuel Weleba 5:0

73 Marc Hochegger 4:0

70 Daniel Edelsbrunner 3:0

35 Armin Einfalt 2:0

17 Eigentor durch Stefan Lippitsch 1:0

by ReD