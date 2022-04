Anschlusstor von Fajas bleibt nur ein Ehrentreffer

Details Sonntag, 10. April 2022 08:31

Mit 1:4 verlor Pirka-Windorf am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen SV Justiz Graz. Damit wurde Justiz Graz der Favoritenrolle vollends gerecht.

Luca Messner brachte SV Pirka-Windorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 21. und 39. Minute vollstreckte. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Ahad Fajas seine Chance und schoss das 1:2 (44.) für die Gastgeber. SV s REAL Immobilien Justiz Graz hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Florian Pitner beförderte das Leder zum 3:1 der Gäste über die Linie (51.). Bernhard Huttmann legte in der 64. Minute zum 4:1 für SV Justiz Graz nach. Unter dem Strich nahm Justiz Graz bei Pirka-Windorf einen Auswärtssieg mit.

SV Pirka-Windorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt Pirka-Windorf weiter im Schlamassel. Nun musste sich SV Pirka-Windorf schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Bei SV s REAL Immobilien Justiz Graz präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (66). SV Justiz Graz stabilisiert nach dem Erfolg über Pirka-Windorf die eigene Position im Klassement. Mit dem Sieg knüpfte SV s REAL Immobilien Justiz Graz an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Justiz Graz neun Siege und drei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte.

SV Justiz Graz wandert mit nun 30 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SV Pirka-Windorf gegenwärtig trist aussieht.

Weiter geht es für Pirka-Windorf am kommenden Samstag daheim gegen SV MK-Pools Gössendorf Juniors. Für Justiz Graz steht am gleichen Tag ein Duell mit SV Lassnitzhöhe an.

1. Klasse Mitte B: SV Pirka-Windorf – SV s REAL Immobilien Justiz Graz, 1:4 (1:2)

64 Bernhard Huttmann 1:4

51 Florian Pitner 1:3

44 Ahad Fajas 1:2

39 Luca Messner 0:2

21 Luca Messner 0:1