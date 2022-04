Neun Partien ohne Niederlage: ESK Graz setzt Erfolgsserie fort

Details Montag, 18. April 2022 10:54

Für SV Strassgang gab es in der Partie gegen ESK Graz, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Eggenberger Sportklub Graz wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Gastgeber hatten im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Für den Führungstreffer von ESK Graz zeichnete Marius Noah Algader verantwortlich (29.). Leon Pehmer erhöhte für Eggenberger Sportklub Graz auf 2:0 (39.). Letztendlich hatte ESK Graz Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Eggenberger Sportklub Graz hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. In der Defensive von ESK Graz griffen die Räder ineinander, sodass Eggenberger Sportklub Graz im bisherigen Saisonverlauf erst 17-mal einen Gegentreffer einsteckte. Mit dem Sieg knüpfte Eggenberger Sportklub Graz an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert ESK Graz zwölf Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte ESK Graz seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

Mit 25 Zählern aus 16 Spielen steht Strassgang momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, ein Remis und sieben Niederlagen.

Eggenberger Sportklub Graz tritt am kommenden Samstag bei der Reserve von SV Hausmannstätten an, SV Raiba Strassgang empfängt am selben Tag SC Shoppingcity Seiersberg.

1. Klasse Mitte B: Eggenberger Sportklub Graz – SV Raiba Strassgang, 2:0 (2:0)

39 Leon Pehmer 2:0

29 Marius Noah Algader 1:0