Kantersieg: Bei Liebenau II herrscht gegen Justiz Tag der offenen Tür

SV s REAL Immobilien Justiz Graz kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. SV Justiz Graz setzte sich standesgemäß gegen die Reserve von SV Union Liebenau durch. Für Justiz Graz war dies bereits der fünfte Sieg in Folge.

Es läuft beim SV Justiz Graz: Der fünfte Sieg in Folge lässt Feierlaune aufkommen

Bernhard Huttmann zeichnete für einen Triplepack verantwortlich

Das Auswärtsteam geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Lukas Bencsics das schnelle 1:0 für den SV s REAL Immobilien Justiz Graz erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Franz Hartmann den Vorsprung der Heimelf. Für ruhige Verhältnisse sorgte Bernhard Huttmann, als er das 3:0 für die Gastgeber besorgte (18.). Für die Vorentscheidung waren Luca Messner (40.) und Felix Pelz (43.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Liebenau II sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück.

Huttmann gelang ein Doppelpack (52./74.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Doch auch der Gast kam zu einem Tor - kurz vor dem Ende erzielte Laurence Fahrner den Ehrentreffer (88.). Pelz gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Justiz Graz (90.). Am Ende fuhr SV Justiz Graz einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SV s REAL Immobilien Justiz Graz bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SVU Liebenau II in Grund und Boden spielte.

78mal traf Justiz bereits ins gegnerische Tor

ei Justiz Graz präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (78). Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Liebenau II festigte SV s REAL Immobilien Justiz Graz den vierten Tabellenplatz. SV Justiz Graz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Justiz Graz scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

SV Union Liebenau II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen SV s REAL Immobilien Justiz Graz steht SVU Liebenau II mit dem Rücken zur Wand. 14:83 – das Torverhältnis von Liebenau II spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Union Liebenau II die dritte Pleite am Stück.

Am nächsten Samstag reist SV Justiz Graz zu SV Schwarz-Weiß Lieboch, zeitgleich empfängt SVU Liebenau II SV MK-Pools Gössendorf Juniors.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Rossmann, Trainer Justiz Graz:

"Wir haben einen günstigen Start erwischt, schnell 2:0 geführt. Mit dem dritten Tor war eigentlich alles gegessen!"

1. Klasse Mitte B: SV s REAL Immobilien Justiz Graz – SV Union Liebenau II, 8:1 (5:0)

90 Felix Pelz 8:1

88 Laurence Fahrner 7:1

74 Bernhard Huttmann 7:0

52 Bernhard Huttmann 6:0

43 Felix Pelz 5:0

40 Luca Messner 4:0

18 Bernhard Huttmann 3:0

13 Franz Hartmann 2:0

8 Lukas Bencsics 1:0

Startformationen:

Justiz: Philipp Leiss - Christopher Krammer, Lukas Bencsics, Michael Autischer, Julian Sommerauer - Franz Hartmann, Christian Zand, Florian Pitner - Bernhard Huttmann (K), Felix Pelz, Luca Messner

Liebenau: Marko Posavec, Blerton Haziri, Benjamin Gebhard Kraker, Rafael Sulzgruber, Christian Weber, Pascal Gressler, Lorenz Huber (K), Siegfried Heinrich, Alexander Schwarzenbacher, Matthias Lueger, Samuel Balak

