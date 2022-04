ESK Graz gewinnt zweistellig

Details Sonntag, 24. April 2022 15:20

Einen berauschenden 10:0-Sieg fuhr ESK Graz gegen die Reserve von Hausmannstätten ein. Eggenberger Sportklub Graz hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte ESK Graz die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:0 gesiegt.

Mirza Hajdarpasic trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 22. Minute erhöhte Daniel Gitzl auf 2:0 für Eggenberger Sportklub Graz. Für ruhige Verhältnisse sorgte Lukas Pehmer, als er das 3:0 für ESK Graz besorgte (37.). Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Marius Noah Algader aufseiten von Eggenberger Sportklub Graz das 4:0 (40.). ESK Graz hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Wolfgang Wieser (50.), Elmin Arslanovic (60.) und Algader (65.) bauten die komfortable Führung von Eggenberger Sportklub Graz weiter aus. In der 70. Minute legte Stjepan Majic zum 8:0 zugunsten von ESK Graz nach. Der neunte Streich von Eggenberger Sportklub Graz war Richard Pirklbauer vorbehalten (77.). Das einseitige Toreschießen endete schließlich mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen. ESK Graz ließ dabei keine Gelegenheit aus, Hausmannst. II vorzuführen, und nahm einen zweistelligen Sieg mit nach Hause.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SV Hausmannstätten II. Man kassierte bereits 99 Tore gegen sich. Die Abstiegssorgen der Heimmannschaft sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Offensive von Hausmannstätten II strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Hausmannst. II bis jetzt erst zehn Treffer erzielte. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Hausmannstätten II alles andere als positiv. In den letzten Partien hatte Hausmannstätten II kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Hausmannst. II festigte Eggenberger Sportklub Graz den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von ESK Graz ist die funktionierende Defensive, die erst 17 Gegentreffer hinnehmen musste. Eggenberger Sportklub Graz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Seit zehn Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, ESK Graz zu besiegen.

SV Hausmannstätten II tritt am Freitag, den 29.04.2022, um 19:00 Uhr, bei SC Shoppingcity Seiersberg an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Eggenberger Sportklub Graz die Zweitvertretung von SV Feldkirchen.

1. Klasse Mitte B: SV Hausmannstätten II – Eggenberger Sportklub Graz, 0:10 (0:4)

80 Jan-Niclas Aaron Press 0:10

77 Richard Pirklbauer 0:9

70 Stjepan Majic 0:8

65 Marius Noah Algader 0:7

60 Elmin Arslanovic 0:6

50 Wolfgang Wieser 0:5

40 Marius Noah Algader 0:4

37 Lukas Pehmer 0:3

22 Daniel Gitzl 0:2

13 Mirza Hajdarpasic 0:1