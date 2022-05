In letzter Minute: Brosch trifft zum Sieg!

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:13

SV Pirka-Windorf und die Reserve von SC PORR Unterpremstätten lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass Pirka-Windorf eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte Unterpremstätten II das heimische Publikum beglückt und mit 4:2 gewonnen.

Das Auswärtsteam ging nach drei Minuten in Führung

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Dominic Summer markierte in der dritten Minute die Führung. SV Pirka-Windorf zeigte sich wenig beeindruckt. In der fünften Minute schlug Eduard-Alexandru Paulitsch mit dem Ausgleich zurück. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Jonathan Brosch machte in der 56. Minute das 2:1 von Unterprem. II perfekt.

Gamil Amin ließ sich in der 71. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für Pirka-Windorf. Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Brosch rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für SC PORR Unterpremstätten II in greifbare Nähe. Am Schluss siegte Unterpremstätten II gegen SV Pirka-Windorf.

Pirka-Windorf mit sieben Punkten auf Platz zehn. Nun musste sich die Heimmannschaft schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Zwei Siege und lediglich ein Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SV Pirka-Windorf musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten zehn Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Unterpremstätten II holte aus den letzten fünf Spielen zehn Punkte

Unterprem. II befindet sich mit 31 Zählern im Niemandsland der Tabelle. Mit dem Sieg baute Unterpremstätten II die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC PORR Unterpremstätten II 9 Siege, vier Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Unterprem. II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Als Nächstes steht für Pirka-Windorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen SV Raiba Strassgang. SC PORR Unterpremstätten II empfängt – ebenfalls am Samstag – SV Lassnitzhöhe.

1. Klasse Mitte B: SV Pirka-Windorf – SC PORR Unterpremstätten II, 2:3 (1:1)

95 Jonathan Brosch 2:3

71 Gamil Amin 2:2

56 Jonathan Brosch 1:2

5 Eduard-Alexandru Paulitsch 1:1

3 Dominic Summer 0:1