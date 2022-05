Dämpfer für Lieboch: Seiersberg macht Meisterschaft wieder spannend

Details Sonntag, 22. Mai 2022 12:28

SV SW Lieboch behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 1:3-Schlappe gegen SC Seiersberg nicht in bester Verfassung. Gegen Seiersberg setzte es für SV Lieboch eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatte SV Schwarz-Weiß Lieboch einen klaren 6:0-Erfolg gelandet.

Für das erste Tor sorgte Matthias Hartmann. In der achten Minute traf der Spieler von SC Shoppingcity Seiersberg ins Schwarze. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Bernd Gfrerer bereits wenig später besorgte (14.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Thomas Peichler stellte die Weichen für SC Seiersberg auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 2:1 zur Stelle war. Für das 3:1 des Gastgebers zeichnete Matej Derek verantwortlich (66.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann Seiersberg gegen SV SW Lieboch.

Kurz vor Saisonende steht SC Shoppingcity Seiersberg mit 31 Punkten auf Platz sieben. Neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat SC Seiersberg momentan auf dem Konto. Seiersberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nach 20 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für SV Lieboch 50 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 92 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 1. Klasse Mitte B, jedoch kam dieser gegen SC Shoppingcity Seiersberg nicht voll zum Zug.

SC Seiersberg muss am Samstag auswärts bei Holding Graz GSC Energie Graz ran. SV Schwarz-Weiß Lieboch hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 04.06.2022 gegen Grazer Sportclub.

1. Klasse Mitte B: SC Shoppingcity Seiersberg – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 3:1 (1:1)

66 Matej Derek 3:1

50 Thomas Peichler 2:1

14 Bernd Gfrerer 1:1

8 Matthias Hartmann 1:0