Hajdarpasic-Triple: Der ESK Graz ist Meister! [Video]

Details Sonntag, 05. Juni 2022 20:31

Der ESK Graz schlägt den SV Lassnitzhöhe mit 4:0 und setzt sich somit die Meisterkrone auf. Mann des Tages war Mirza Hajdarpasic - er steuerte drei Treffer bei. In Eggenberg konnte man es zuerst gar nicht glauben - nach dem Abstieg in der Saison 20168/19 geht es jetzt für die Eggenberger wieder retour in die Gebietsliga Mitte.

ESK ging nach 12 Minuten in Führung

Die Hausherren starteten mit einem schnellen Treffer in die Begegnung. Benjamin Winter versenkte einen Flugkopfball (12.) zur 1:0 Führung im Netz. In Minute 18 wurde Paul Krieger (Lassnitzhöhe) wegen einer Torchancenverhinderung ausgeschlossen. Der ESK machte jetzt Dampf und erspielte noch einige Möglichkeiten - diese blieben aber vorerst noch ungenötzt. Bevor es in die Pause ging, hatte Mirza Hajdarpasic noch das 2:0 des Heimteams parat (44.).

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber die klar spielbestimmende Mannschaft - und sie hatten Hajdarpasic. Der Stürmer hatte sein Visier heute richtig eingestellt und sein Magazin voll aufgeladen. Mit zwei weiteren Treffern (52./61.) schraubte er das Ergebnis auf 4:0 hoch. Letztlich kam Eggenberger Sportklub Graz gegen SV Lassnitzhöhe zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Der ESK ist seit 15 Spielen ungeschlagen und somit verdienter Meister

Nach 21 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für ESK Graz 55 Zähler zu Buche. Diese Punkteanzahl ist gleichbedeutend mit dem Meistertitel - die Eggenberger können von Lieboch nicht mehr eingeholt werden. Der Defensivverbund von Eggenberger Sportklub Graz steht nahezu felsenfest. Erst 19-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte ESK Graz seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 15 Spiele ist es her.

Das Konto von SV Lassnitzhöhe zählt mittlerweile 45 Punkte. Damit steht SV Lassnitzhöhe kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Die gute Bilanz von SV Lassnitzhöhe hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Lassnitzhöhe bisher 13 Siege, sechs Remis und drei Niederlagen. SV Lassnitzhöhe baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist Eggenberger Sportklub Graz zur Reserve von SV Union Liebenau, zeitgleich empfängt SV Lassnitzhöhe SC Shoppingcity Seiersberg.

1. Klasse Mitte B: Eggenberger Sportklub Graz – SV Lassnitzhöhe, 4:0 (2:0)

61 Mirza Hajdarpasic 4:0

52 Mirza Hajdarpasic 3:0

44 Mirza Hajdarpasic 2:0

12 Benjamin Winter 1:0

Startformationen:

ESK Graz: Manuel Voith - Marko Anusic, Lukas Pehmer (K), Maximilian Wlasak - Richard Pirklbauer, Leon Pehmer, Jan-Niclas Aaron Press, Agit Genc, Stjepan Majic - Mirza Hajdarpasic, Benjamin Winter

Lassnitzhöhe: Moritz Bauer, Paul Kriegler, Nicolas Posch, Daniel Edelsbrunner, Moritz Reeh, Luka Grgic, Max Raitmayer, Oliver Liebmann (K), Marcel Gußmack, Nicolas Matjasic, Marc Hochegger

by ReD

Video: ESK Graz