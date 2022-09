Reeh belohnt SV Lassnitzhöhe – und schockt Grazer Sportclub

Details Sonntag, 11. September 2022 12:25

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SV Lassnitzhöhe und Grazer Sportclub an diesem sechsten Spieltag. Einen packenden Auftritt legte SV Lassnitzhöhe dabei jedoch nicht hin.

Grazer SC ging durch Tobias Andreas Plattner in der siebten Minute in Führung. Das 1:1 von SV Lassnitzhöhe bejubelte Oliver Liebmann (21.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Moritz Reeh machte in der 84. Minute das 2:1 von SV Lassnitzhöhe perfekt. Letzten Endes holte SV Lassnitzhöhe gegen Holding Graz GSC Energie Graz drei Zähler.

Heißes Spiel in beide Richtungen Marcel Lambauer, Ticker-Reporter

SV Lassnitzhöhe hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Bei der Heimmannschaft greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal fünf Gegentoren stellt SV Lassnitzhöhe die beste Defensive der 1. Klasse Mitte B. SV Lassnitzhöhe setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sechs Siege auf dem Konto.

Mit sieben ergatterten Punkten steht Grazer Sportclub auf Tabellenplatz sieben. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Grazer SC baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SV Lassnitzhöhe tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV Landjäger Justiz Graz an. Einen Tag später empfängt Holding Graz GSC Energie Graz SC Shoppingcity Seiersberg.

1. Klasse Mitte B: SV Lassnitzhöhe – Holding Graz GSC Energie Graz, 2:1 (1:1)

84 Moritz Reeh 2:1

21 Oliver Liebmann 1:1

7 Tobias Andreas Plattner 0:1