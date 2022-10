Stattegg United demontiert Pirka-Windorf

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 19:12

Mit 0:4 verlor SV Pirka-Windorf am vergangenen Samstag deutlich gegen Stattegg United. SC Stattegg United ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Pirka-Windorf einen klaren Erfolg.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SV Pirka-Windorf und Stattegg United ohne Torerfolg in die Kabinen. Florian Frisch stellte die Weichen für SC Stattegg United auf Sieg, als er in Minute 47 mit dem 1:0 zur Stelle war. Pascal Taferner beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (56.). Den Vorsprung von Stattegg United ließ Moritz Koschak in der 75. Minute anwachsen. Mahdi Qorbani stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:0 für SC Stattegg United her (86.). Schließlich sprang für Stattegg United gegen Pirka-Windorf ein Dreier heraus.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von SV Pirka-Windorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 48 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Mitte B. Nun musste sich der Gastgeber schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Pirka-Windorf entschied kein einziges der letzten sechs Spiele für sich.

In dieser Saison sammelte Stattegg United bisher fünf Siege und kassierte acht Niederlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird SC Stattegg United die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von SV Pirka-Windorf. Nach der Niederlage gegen Stattegg United ist Pirka-Windorf aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mitte B. SC Stattegg United setzte sich mit diesem Sieg von SV Pirka-Windorf ab und belegt nun mit 15 Punkten den neunten Rang, während Pirka-Windorf weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

1. Klasse Mitte B: SV Pirka-Windorf – SC Stattegg United, 0:4 (0:0)

86 Mahdi Qorbani 0:4

75 Moritz Koschak 0:3

56 Pascal Taferner 0:2

47 Florian Frisch 0:1

Startformationen:

Pirka: Stefan Lippitsch, Lukas Pöttinger, Nico Galler, Andreas Berger (K), Besmullah Erfani, Gamil Amin, Eduard-Alexandru Paulitsch, Vahid Fayaz, Silvio Grach, Reiner Raumberger, Ahad Fajas

SC Stattegg United: Gabriel Paul Schmeja, Lukas Lackner, Jonas Gerhard Franz Spuller, Jakob Stelzer, Paul Saurugger, Florian Frisch, Benjamin Emiohe (K), Fabian Spahiu, Willi Sonnleitner, Mahdi Qorbani, Pascal Taferner

by ReD