Doch noch gepunktet : Treffer von SV Strassgang reicht zum Remis

Details Freitag, 17. März 2023 21:22

SC Shoppingcity Seiersberg und SV Raiba Strassgang teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von SC Seiersberg gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Seiersberg der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit den Gastgebern beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Matthias Hartmann brachte SV Strassgang in der 14. Minute ins Hintertreffen. Noch in der ersten Halbzeit errangen die Gäste den Ausgleich (44.). Ein Weitschuß aus 30 Metern von Marian Hermann sorgte für Jubel bei den Gästen. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es SC Shoppingcity Seiersberg nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Sicherlich ist das Ergebnis für SC Seiersberg nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Neun Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Seiersberg momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief SC Shoppingcity Seiersberg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt Strassgang den sechsten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat SV Raiba Strassgang derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Strassgang insgesamt nur fünf Zähler.

Am kommenden Sonntag trifft SC Seiersberg auf SC Stattegg United, Strassgang spielt tags zuvor gegen FK Austria ASV Puch Graz.

Stimme zum Spiel:

Stefan Mokoru, Trainer Seiersberg:

"Wir haben die Partie über 90 Minuten dominiert und leider aus einem Tausendguldenschuss den Ausgleichstreffer erhalten.

1. Klasse Mitte B: SC Shoppingcity Seiersberg – SV Raiba Strassgang, 1:1 (1:1)

44 Marian Volkmar Hermann 1:1

14 Matthias Hartmann 1:0

Aufstellungen:

Seiersberg: Patrick Glawischnig - Attila Jurcsak, Jakob Hofer, Ernest Manu, Marcel Cepin - Patrick Merkan (K), Marcel Hamma, Beis Parlic - Fabio Schönet, Milot Krasniqi, Matthias Hartmann

Ersatzspieler: Kevin Gross, David Gepp, Maximilian Steinkellner, Dorian Derler, Anto Jukic, Thomas Hüttenegger



Trainer: Stefan Mokoru

Strassgang: Daniel Schober - Marian Volkmar Hermann, Johannes Gutmann, Dino Slanjankic, Philipp Gressler - Liridon Berisha, Danijel Zivkovic, Dragan Udovcic - Marco Scherz (K), Felix Ebner, Bernhard Körbler



Ersatzspieler: Peter Matekalo, Daniel Blagojevic, Moritz Bogensperger, Bernd Eder, Dominik Czizegg



Trainer: Michael Brezina

by ReD

