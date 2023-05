Später Treffer: Kogler wird zum Sieggarant in der Nachspielzeit!

Details Montag, 01. Mai 2023 18:53

Mit 1:2 verlor FK Austria ASV Puch Graz am vergangenen Samstag zu Hause gegen die Reserve von SU Hitzendorf Juniors. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel in der Hinrunde hatte Austria ASV Puch nichts anbrennen lassen und war als deutlicher 5:2-Sieger vom Platz gegangen.

Zwei Elfmeter in der ersten Halbzeit

Der Tabellensiebte aus Puch traf auf den Tabellenzehnten und es war eben dieses spanndende Spiel, das man erwarten durfte. In der 26.Minute pfiff Schiedsrichter Schlegl einen Foulelfer für die Gäste aus Hitzendorf. Kapitän Hartner übernahm die Verantwortung und drosch die Kugel an die Latte. So blieb es beim 0:0.

Bevor es in die Pause ging, hatte Angelo Brecl noch das 1:0 des Heimteams parat (42.). Was war passiert? Der Schiedsrichter pfiff erneut energisch und es gab einen weiteren Elfmeter nach Handspiel. Das war dann die Führung für die Gastgeber. Mit einem Tor Vorsprung für Austria Puch ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Entscheidung in den letzten Minuten der Partie

Es ging munter auf beiden Seiten weiter, jedoch dauerte es sehr lange, bsi weitere Tore fielen.

Zuckerpässchen der Heimmannschaft bringt wieder Gefahr jedoch kein Tor. Bieröffner, Ticker-Reporter

In Minute 85 erzielte die SU Hitzendorf II den Ausgleich. Wiederum per Elfmeter, Rene Nussbaumer verwandelte trocken. Nun stand es 1:1 in dieser Partie. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, man war schon in der fünften Minute der Nachspielzeit. Da wurde Laurenz Kogler zum Matchwinner. als Laurenz Kogler einen Treffer für die Gäste im Ärmel hatte (94.).

Tor, Toor, Tooor für SU Hitzendorf Juniors II zum 1:2: Gewurschtel nach einem Klasse Spielzug der Gäste. Bieröffner, Ticker-Reporter

Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für Hitzendorf fest. Man hatte sich gegen FK Austria ASV Puch Graz in der Schlussphase durchgesetzt.

So steht es um beide Teams

Bei Austria ASV Puch präsentierte sich die Abwehr angesichts 52 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (60). Trotz der Niederlage belegt Austria Puch weiterhin den siebten Tabellenplatz. Zehn Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat FK Austria ASV Puch Graz momentan auf dem Konto.

Auf zwölftem Rang hielt sich SU Hitzendorf II in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne. Hitzendorf II bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. Man bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten. Die Hitzendorfer erfüllten zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Kommenden Freitag (18:00 Uhr) tritt Austria Puch beimGrazer Sportclub Holding Graz an, einen Tag später muss Hitzendorf II seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen SV Raiba Strassgang erledigen.

Aufstellungen: Austria Asv Puch Fk: Borisz Komatina - Sascha Medwed (K) - Shahir Ahmad Azizi, Spyridon Paktitis, Rudolf Nagy, Azezullah Rahimi, Angelo Brecl - Marcel Marterer, Daniel Culafic, Alexandru-Mihai Tabacu, Stefan Frühwirth



Ersatzspieler: Mahdi Didari, Alihan Sari



Trainer: Jürgen Egger

SU Hitzendorf Juniors II: Julian Senekowitsch, Dominik Hartner (K), Matthias Muralter, Leon Glehr, Noa Rahofer, Patrick Kirchengast, Julian Paierl, Rene Nußbaumer, Alexander Hacker, Julian Hochstrasser, Laurenz Kogler



Ersatzspieler: Markus Loibner, Moritz Gutjahr, Tobias Stadler, Moritz Assion



Trainer: Peter Bachler Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: FK Austria ASV Puch Graz – SU Hitzendorf Juniors II, 1:2 (1:0)

94 Laurenz Kogler 1:2

85 Rene Nussbaumer 1:1

42 Angelo Brecl 1:0

