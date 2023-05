Plattner trifft fünf Mal: Grazer Sportclub deklassiert Pirka-Windorf mit 7:1

Details Mittwoch, 03. Mai 2023 21:42

Der Grazer Sportclub kannte mit seinem in der zweiten Halbzeit unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Der Grazer SC hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Der Grazer Sportclub Holding Graz hatte im Hinspiel im Herbst an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich auch schon klar mit 6:2 durchgesetzt.

Eine durchwegs ausgeglichene erste Hälfte

Zunächst war das Spiel recht ausgeglichen, doch nach einer Viertelstunde führte der Favorit und Tabellendritte mit 2:0 in Pirka. Ein Doppelpack brachte Grazer Sportclub in eine komfortable Position: Tobias Andreas Plattner war gleich zweimal zur Stelle (13./16.). Das erste Tor erzielte er mit einem direkten Freistoss aus rund 25 Metern. Nun ging man es etwas bequemer an und wurde von Pirka dafür eiskalt bestraft

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Aldin Husetovic mit dem 1:2 für Pirka-Windorf zur Stelle (41.). Der Grazer SC hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Trainer Lang war mit diesem Ergebnis nicht einverstanden und es gab eine deutliche Ansprache in der Kabine der Gäste.

Lupenreiner Hattrick durch Plattner

Nach der Pause kamen beide Teams motiviert aus den Kabinen. Pirka spielte weiterhin mit. Plattner sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 5:1 (65./67./83.) aus der Perspektive von Grazer Sportclub Holding Graz für klare Fronten. Das 5:1 erzielte der Goalgetter mit einem platzierten Volleyschuss.

Nunmehr war die Gegenwehr des Tabellenzwölften endgültig gebrochen. Innerhalb weniger Minuten trafen Florian Bauer (84.) und Konstantin Spitzer (86.) zum 7:1. In der Folge verschoss man noch einen Elfer und so blieb es beim 7:1 Endstand.Damit bewies der Grazer Sportclub nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Man überrannte den SV Pirka-Windorf förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

So steht es um beide Teams

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Pirka-Windorf. Die mittlerweile 69 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Man kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Pirka-Windorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Grazer Sportclub Holding Graz stabilisiert nach dem Erfolg über SV Pirka-Windorf die eigene Position im Klassement. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen vom Grazer Sportclub stets gesorgt, mehr Tore als der Grazer SC (87) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Mitte B. Die bisherige Spielzeit von Grazer Sportclub Holding Graz ist weiter von Erfolg gekrönt. Der Grazer Sportclub verbuchte insgesamt 13 Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief Grazer SC konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am 06.05.2023 empfängt Pirka-Windorf in der nächsten Partie die Reserve von SC PORR Unterpremstätten. Schon am Freitag ist der Grazer Sportclub Holding Graz wieder gefordert, wenn FK Austria ASV Puch Graz zu Gast ist.

Stimme zum Spiel:

Oliver Wieser-Obmann GSC

"Auch wenn das Ergebnis nicht so aussieht, Pirka war ein guter Gegner. Es war zunächst schwieriger als erwartet. Man muss immer 100% geben, das haben wir dann in der zweiten Halbzeit getan und daraus kann man was lernen. Die letzte halbe Stunde war dann wirklich richtig gut von unserer Mannschaft!"

1. Klasse Mitte B: SV Pirka-Windorf – Grazer Sportclub Holding Graz, 1:7 (1:2)

86 Konstantin Spitzer 1:7

84 Florian Bauer 1:6

83 Tobias Andreas Plattner 1:5

67 Tobias Andreas Plattner 1:4

65 Tobias Andreas Plattner 1:3

41 Aldin Husetovic 1:2

16 Tobias Andreas Plattner 0:2

13 Tobias Andreas Plattner 0:1

Aufstellungen: Pirka: Ilja Markusic, Nico Galler, Aldin Husetovic, Besmullah Erfani, Andreas Berger, Gamil Amin, Eduard-Alexandru Paulitsch (K), Javid Mohammadi, Silvio Grach, Ahmedin Saletovic´, Sandro Cernec



Ersatzspieler: Thomas Lippitsch, Vahid Fayaz, Oktay Koza, Ahad Fajas



Trainer: Andreas Berger

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Paul Neukirchner, Sebastian Egger, Patrick Schweiger, Fabio Tilli - Christoph Kölbl (K), Konstantin Spitzer, Matthias Preis, Felix Weissensteiner - Valentin Luxner, Tobias Andreas Plattner



Ersatzspieler: Emanuel Krippl, Jakob Pichlbauer, Sebastian Schweiger, Jonas Müller, Florian Bauer, Muamer Causevic



Trainer: BSc Leonhard Lang Bericht Florian Kober

