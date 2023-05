Hitzendorf Juniors besiegen Strassgang mit 1:0

Details Samstag, 06. Mai 2023 22:23

Ein Tor machte den Unterschied – die Reserve von SU Hitzendorf Juniors siegte mit 1:0 gegen SV Raiba Strassgang. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte der SV Strassgang einen 2:0-Sieg für sich reklamiert.

Siegtreffer nach 24 Minuten

Bereits nach wenigen Minuten trafen die Hitzendorf Juniors die Latte. Man machte das Spiel und so folgte auch die Führung der Gastgeber. Die SU Hitzendorf II ging in der 24. Minute durch Lukas Mauerhofer in Front.

Tor, Toor, Tooor für SU Hitzendorf Juniors II zum 1:0: Luki verdient such die Eierspeis. Lenz mit super Übersicht auf Mo. Der bringt einen Stangler auf Lukmann Schluckmann. Der netzt und bricht seine Torlose Serie! Bieröffner, Ticker-Reporter

In der 43.Minute erzielten die Gastgeber das vermeintlich zweite Tor, das jedoch wegen Abseits nicht gegeben wurde. Schiedsrichter Deutsch pfiff zum Pausentee.

Verschossener Elfer und stärkere Strassganger

In der 51.Minute pfiff der Referee einen Elfer für die Gastgeber.

Fun Fact: das war der vierte Elfmeter für die Heimmannschaft in den letzten 2 Spielen. Von den 4 wurde genau einer ins Tor geschossen. Bieröffner, Ticker-Reporter

Nunmehr öffneten beide Teams und es kam zu guten Möglichkeiten.

Klasse Schuss von unserem Kamel. Noch besser allerdings die Parade vom jungen Strassganger Keeper Bieröffner, Ticker-Reporter

Es fielen keine weiteren Tore; so reichte dem Heimteam der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

So steht es um die beiden Teams

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Hitzendorf II nun auf dem neunten Platz steht. SU Hitzendorf Juniors II bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für SU Hitzendorf II, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Niederlage belegt Strassgang weiterhin den achten Tabellenplatz. Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Allerdings ging man nur einmal in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Samstag trifft Hitzendorf II auf SC Stattegg United, SV Strassgang spielt tags zuvor gegen Grazer Sportclub Holding Graz.

1. Klasse Mitte B: SU Hitzendorf Juniors II – SV Raiba Strassgang, 1:0 (1:0)

24 Lukas Mauerhofer 1:0

Aufstellungen: SU Hitzendorf Juniors II: Julian Senekowitsch (K), Matthias Muralter, Leon Glehr, Amr Youssef, Moritz Gutjahr, Julian Paierl, Rene Nußbaumer, Alexander Hacker, Lukas Mauerhofer, Paul Suppan, Laurenz Kogler



Ersatzspieler: Georg Riegler, Noa Rahofer, Tobias Stadler, Julian Hochstrasser, Moritz Assion



Trainer: Peter Bachler

Strassgang: Lukas Beuchler, Liridon Berisha, Johannes Gutmann, Josef Trattner, Milan Marjanovic, Daniel Blagojevic, Felix Ebner, Dino Slanjankic (K), Philipp Gressler, Danijel Zivkovic, Dragan Udovcic



Ersatzspieler: Bernd Strohmaier, Marian Volkmar Hermann, Peter Matekalo, Georg Schwarzl, Tobias Aigner, Markus Schaffler



Trainer: Daniel Schober Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei