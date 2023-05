GSC zertrümmert Puch und darf vom Aufstieg träumen

Details Sonntag, 07. Mai 2023 15:42

Der Grazer Sportclub ist und bleibt definitiv die Tormaschine im Grazer Fußball. So verabschiedete man den Gast Austria Puch am Freitagabend nach 90 Minuten mit 10:2. An der Favoritenstellung ließ der Grazer SC keine Zweifel aufkommen und trug gegen Austria Puch einen mehr als deutlichen Sieg davon. Grazer Sportclub Holding Graz hatte im Hinspiel mit 3:1 gewonnen.

Vier Tore durch Plattner in der ersten Halbzeit

Der Tabellenzweite legte von Beginn an los wie die Feuerwehr und führte nach einer halben Stunde mit 4:0. Tobias Plattner sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (5./16./25.) aus der Perspektive des Gastgebers. Mit dem 4:0 von Konstantin Spitzer für Grazer Sportclub war das Spiel definitiv schon entschieden (30.).

Idris Ahmad Azizi verkürzte für FK Austria ASV Puch Graz später in der 38. Minute auf 1:4. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Plattner seinen vierten Treffer nachlegte (41.). Plattner hält nunmehr bei 34 Toren in dieser Saison! Tatsächlich gibt es Vereine in der Liga, die insgesamt weniger Tore haben als der GSC Goalgetter.

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Marcel Materer auf Seiten von Austria ASV Puch das 2:5 (42.) Das war es dann aber mit dem Toreschießen der tapferen Auswärtsmannschaft am Freitagabend. Auch für Plattner endete das Spiel zur Halbzeit und er wurde mit Wiederbeginn von Trainer Leo Lang durch den jungen Luxner ersetzt.

Hattrick durch den eingwechselten Valentin Luxner

Der dominante Vortrag von Grazer SC im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Mit dem 6:2 durch Valentin Luxner war das halbe Dutzend voll, die Partie bereits in der 54. Minute mit Grazer Sportclub Holding Graz einen sicheren Sieger zu haben. Den Vorsprung von Grazer Sportclub ließ Valentin Luxner in der 57. Minute weiter anwachsen. In der 66.Minute markierte der Nachwuchsstürmer dann seinen dritten Treffer. Nunmehr stand es 8:2!

Spitzer vollendete zum elften Tagestreffer in der 72. Spielminute und es stand 9:2! Felix Weissensteiner gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Grazer SC (90.). Schiedsrichter Krinner pfiff schließlich das Spiel ab, in dem es lediglich zwei gelbe Karte zu vermelden gibt. Den Grundstein für diesen weiteren Erfolg hatte der GSK bereits nach einer halben Stunde gelegt.

So steht es um die beiden Teams

Der Grazer Sportclub machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz. 101 Tore – mehr Treffer als Grazer SC erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Mitte B. Mit dem Sieg baute Grazer Sportclub die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Grazer Sportclub Holding Graz 15 Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Das Thema Aufstieg ist nun in den Mund zu nehmen!

Bei Austria Puch präsentierte sich die Abwehr angesichts 62 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (62). Trotz der Schlappe behalten die Gäste den siebten Tabellenplatz bei. Zehn Siege, ein Remis und zehn Niederlagen hat FK Austria ASV Puch Graz momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 47 Zählern befindet sich der GSC voll in der Spur. Die Formkurve von Austria ASV Puch dagegen zeigt momentan eher nach unten.

Am Freitag muss Grazer Sportclub Holding Graz bei SV Raiba Strassgang ran, zeitgleich wird Austria Puch von SV Landjäger Justiz Graz in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Leo Lang - Trainer GSC

"Es war ein hochverdienter Sieg im Derby gegen einen sehr guten Gegner. Gerade nach dem Spiel am Dienstag und ein wenig Müdigkeit war es super zu sehen, dass die Jungs immer bis zum Ende Gas geben!"

1. Klasse Mitte B: Grazer Sportclub Holding Graz – FK Austria ASV Puch Graz, 10:2 (5:2)

90 Felix Weissensteiner 10:2

72 Konstantin Spitzer 9:2

66 Valentin Luxner 8:2

57 Valentin Luxner 7:2

54 Valentin Luxner 6:2

42 Marcel Marterer 5:2

41 Tobias Andreas Plattner 5:1

38 Idris Ahmad Azizi 4:1

30 Konstantin Spitzer 4:0

25 Tobias Andreas Plattner 3:0

16 Tobias Andreas Plattner 2:0

5 Tobias Andreas Plattner 1:0

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Jakob Pichlbauer, Paul Neukirchner, Patrick Schweiger, Sebastian Schweiger - Christoph Kölbl (K), Matthias Preis, Florian Bauer, Marcus Daunus - Konstantin Spitzer, Tobias Andreas Plattner



Ersatzspieler: Emanuel Krippl, Sebastian Egger, Valentin Luxner, Jonas Müller, Sebastian Falkenberg, Felix Weissensteiner



Trainer: Leonhard Lang

Austria Asv Puch Fk: Borisz Komatina - Sascha Medwed (K) - Shahir Ahmad Azizi, Azezullah Rahimi, Walid Sedighi, Angelo Brecl - Idris Ahmad Azizi, Marcel Marterer, Daniel Culafic, Tawfik Hikal, Stefan Frühwirth



Ersatzspieler: Spyridon Paktitis, Mahdi Didari, Rudolf Nagy, Alexandru-Mihai Tabacu



Trainer: Jürgen Egger Bericht Florian Kober - Fotos Doris Seybold

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei