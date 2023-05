Seiersberg gewinnt zweistellig - 14 Tore sieht man auch nicht oft

Details Samstag, 13. Mai 2023 13:00

Einen berauschenden 12:2-Sieg fuhr Seiersberg gegen LUV Graz ein. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SC Seiersberg kassierte Union LUV Graz eine deutliche Niederlage. Auch das Hinspiel im Herbst war eine klare Angelegenheit gewesen. Seiersberg hatte mit 4:1 gesiegt. Am Freitagabend traf praktisch jeder Feldspieler der Gastgeber.

Acht Tore in der ersten Halbzeit

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber mit seiner Truppe, gestärkt durch Jugendspieler, bereits in Front. Dorian Derler markierte in der fünften Minute die Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Samuel Pichler den Vorsprung vom SC Seiersberg. Alexander Engelmaier schoss für LUV Graz in der 19. Minute das erste Tor. Lennart Valery Heusgen glich nur wenig später für das Schlusslicht aus (24.). Was war denn das für eine kuriose Startphase in dieses Spiel bei nasskaltem Novemberwetter im Mai.

Dann übernahm der Gastgeber aber endgültig das Kommando:

Tor, Toor, Tooor für SC Seiersberg zum 3:2 Merkan Handelfer Neillo, Ticker-Reporter

Jakob Hofer beförderte das Leder zum 4:2 von Seiersberg über die Linie (36.). Die Pausenführung von SC Seiersberg fiel deutlich wie verdient aus. Man kann nämlich nicht einmal sagen, dass der Gästekeeper Patrik Simon schlechte Arbeit geleistet hatte.

Sechs Tore in der zweiten Halbzeit

Dem 7:2 durch Lukas Bilobrk (47.) ließen Matthias Hartmann (64.), Milot Krasniqi (78.), Pichler (78.) und Hofer (82.) weitere Treffer für Seiersberg folgen. Derler besorgte in der Schlussphase schließlich den zwölften Treffe per Freistoss für SC Seiersberg (90.). Schließlich beendete der Unparteiische die Misere von Union LUV Graz, bei der man mehr als genügend Treffer eingesteckt hatte.

So steht es um die beiden Teams

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Seiersberg nun auf dem dritten Platz steht. SC Seiersberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

LUV Graz bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Mitte B. 25:91 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 18 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden liegt man weiterhin am Tabellenende.

LUV Graz steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Seiersberg mit aktuell 48 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Kommende Woche tritt SC Seiersberg bei SV Pirka-Windorf an (Samstag, 17:00 Uhr), am gleichen Tag genießt Union LUV Graz Heimrecht gegen FK Austria ASV Puch Graz.

1. Klasse Mitte B: SC Seiersberg – Union LUV Graz, 12:2 (7:2)

90 Dorian Derler 12:2

82 Jakob Hofer 11:2

78 Samuel Pichler 10:2

78 Milot Krasniqi 9:2

64 Matthias Hartmann 8:2

47 Lukas Bilobrk 7:2

40 Attila Jurcsak 6:2

37 Lukas Bilobrk 5:2

36 Jakob Hofer 4:2

29 Patrick Merkan 3:2

24 Lennart Valery Heusgen 2:2

19 Alexander Engelmaier 2:1

14 Samuel Pichler 2:0

5 Dorian Derler 1:0

Aufstellungen: Seiersberg: Patrick Glawischnig - Attila Jurcsak, Maximilian Steinkellner, Jakob Hofer, Patrick Merkan (K), Samuel Pichler - Marcel Hamma, Beis Parlic - Florian Zettl, Dorian Derler, Lukas Bilobrk



Ersatzspieler: Kevin Gross, Milot Krasniqi, Anto Jukic, Matthias Hartmann, Marcel Cepin



Trainer: Stefan Mokoru , MSc

LUV Graz: Patrik Simon, Meho Basic, Kambez Rahisi, Alen Hadzic, Lennart Valery Heusgen, Samir Rubanovic (K), Mohsen Sedik, Jakup Karic, Alexander Engelmaier, Gabriel Ahn, Armin Begic



Ersatzspieler: Johannes Alois Gerhard Maria Piaty, Markus Krenn, Amar Karalic



Trainer: Rene Gaar Bericht Florian Kober

