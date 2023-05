Feldkirchen holt Punkt gegen Gössendorf - Ben Ali und Koval treffen doppelt

Details Montag, 15. Mai 2023 21:15

Am Samstag kam die Zweitvertretung von Juniors Gössendorf bei der Reserve von Feldkirchen nicht über ein 2:2 hinaus. Der vermeintlich leichte Gegner war Feldkirchen II mitnichten. SV Feldkirchen II kam gegen Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel im Herbst war eine knappe Angelegenheit gewesen, Juniors Gössendorf II hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden. Beide Teams sind aktuell in Form und haben seit vier Runden nicht mehr verloren.

Feldkirchen spielte mutig mit

Die ersten Aktionen im Spiel gehörten den Gössendorfern. Gerade hatte man eine weitere gute Chance in der 11.Minute nach einem Corner, da brachte Raphael Koval die Feldkirchener nach toller Vorarbeit in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Die Juniors nutzen nun die nächste Chance und Ben Ali erzielte den Ausgleich (19.). Zunächst konnte Heimkeeper Niko Hintermüller den Ball noch abwehren, doch dann war der Torschütze zur Stelle. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Referee Alfred Altmann die Akteure mit dem Zwischenstand von 1:1 in die Pause.

Nach wenigen Sekunden fiel das 1:2

Das Spiel wurde wieder angepfiffen. Keine Minute später ging Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II durch den zweiten Treffer von Ali in Führung. Der Torschütze hält aktuell bei 19 Treffern. Das nennt man wohl Goalgetter.

In der 58. Minute sicherte Koval seiner Mannschaft mit dem Ausgleich unmittelbar nach einem Freistoss zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss auch er bereits seinen zweiten Treffer. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich SV Feldkirchen II und Juniors Gössendorf II mit einem Unentschieden.

So steht es um die beiden Teams

Kurz vor Saisonende belegt Feldkirchen II mit 22 Punkten den elften Tabellenplatz. Fünf Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto.

Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II befindet sich mit 37 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Mittelfeld der Tabelle. Offensiv konnte Juniors Gössendorf II in der 1. Klasse Mitte B kaum jemand das Wasser reichen, was die 66 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Elf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II momentan auf dem Konto.

Seit vier Spielen hat SV Feldkirchen II keine Niederlage mehr kassiert, Juniors Gössendorf II ebenso nicht.

Am kommenden Samstag trifft Feldkirchen II auf SU Hitzendorf Juniors II, Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II spielt tags zuvor gegen SV Union Liebenau II.

1. Klasse Mitte B: SV Feldkirchen II – Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II, 2:2 (1:1)

58 Raphael Koval 2:2

50 Akrem Ben Ali 1:2

19 Akrem Ben Ali 1:1

15 Raphael Koval 1:0

Aufstellungen: Feldkirchen: Niko Hintermüller, Tobias Kollar, Matteo Svab, Martin Rath, Philipp Fabian, Albin Marco Winter (K), Elias Koval, Raphael Koval, Nico Kiss, Christian Robert Krafcsik, Mahmoud Omar



Ersatzspieler: Sebastian Matteo Weiland, Esmir Zahirovic, Dennis Meskin, Benjamin Gebhard Kraker, Kenan Kanuric, Jasmin Amidzic



Trainer: Rainer Koval

Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Mladen Vasic, Bastian Schmid, Louca Tacheron, Philipp Economou (K), Akrem Ben Ali, Uwayemi Emwenghare, Timo Kreinc, Jonas Pötsch, Alonso Auner, Manuel Lebernegg, Mounir Nawar



Ersatzspieler: Jan Kraxner, Fabian Harlander, Ali Meggouani, Andre Scherz, Ali Asghar Salimi, Amir Hossaini



Trainer: Zlatko Stojadinovic Bericht Florian Kober

