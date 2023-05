Last-Minute-Held Pelz schlägt zu - Justiz wahrt kleine Aufstiegschance

Details Sonntag, 28. Mai 2023 15:26

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Stattegg United und SV Justiz Graz, die mit 0:1 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass SC Stattegg United eine Niederlage kassierte. Allerdings wehrte sich die Heimmanschaft lange und bestritt einen prima Auftritt. Auch das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, SV Landjäger Justiz Graz hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Nach dem Spiel feierte das Team von Trainer Philip Kager den hart erkämpften Sieg

Stattegg spielt in der ersten Halbzeit gut mit und kommt zu guten Gelegenheiten

Bei strahlendem Sonnenschein tasteten sich die beiden Teams ersteinmal ab. Statteg spielte munter auf und kam zu einigen Chancen.

Auf der LINIE geklärt. Das wäre das mittlerweile verdiente Tor für Stattegg gewesen ZwiggiFiggi, Ticker-Reporter

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Stattegg United und SV Justiz Graz ohne Torerfolg in die Kabinen.

Am Ende gewinnt der Favorit

WOW! Flo mit DER Aktion der Saison. Nachdem Luki den Ball halbhoch in die Mitte bringt, packt Flo den Seitfallzieher aus und haut den Ball mit voller Wucht auf die Latte. AUS 20 METER ZwiggiFiggi, Ticker-Reporter

Man sah eine Partie, die viele Höhepunkte auf beiden Seiten hatte. Es hätten durchwegs schon Tore fallen können, jedoch hatten die Keeper Potzinger und Leiss einen richtig guten Tag.

Dank eines Treffers von Felix Pelz in der Schlussphase (88.) gelang es SV Landjäger Justiz Graz, die Führung einzufahren.

Tor, Toor, Tooor für SV Landjäger Justiz Graz zum 0:1- Pelz mit einem Lauf aus der Hölle schießt im Anschluss, super gehalten von Potzinger, aber zum Gegner, der den Ball ins leere Tor bringt ZwiggiFiggi, Ticker-Reporter

Zum Schluss feierte SV Justiz Graz einen dreifachen Punktgewinn gegen SC Stattegg United. Aber es war ein hartes Stück Arbeit für die Elf von Trainer Kager.

So steht es um die beiden Teams

Kurz vor Saisonende besetzt Stattegg United mit 23 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Dem Gastgeber muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Mitte B markierte weniger Treffer als SC Stattegg United. Nun musste sich Stattegg United 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite hat das Team von Trainer Pronegg auf der Habenseite.

Trotz des Sieges bleibt SV Landjäger Justiz Graz auf Platz zwei. Durch die Niederlage von Lassnitzhöhe, rückte man auf fünf Punkte heran. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 78 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. SV Justiz Graz ist seit drei Spielen unbezwungen.

SC Stattegg United tritt am kommenden Sonntag bei Union LUV Graz an, SV Landjäger Justiz Graz empfängt am selben Tag die Reserve von SV Feldkirchen.

1. Klasse Mitte B: SC Stattegg United – SV Landjäger Justiz Graz, 0:1 (0:0)

88 Felix Pelz 0:1

Aufstellungen: Stattegg United SC: Simon Potzinger, Lukas Lackner, Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Jakob Stelzer, Paul Saurugger, Florian Frisch, Timon Colin Traun, Benjamin Emiohe (K), Robert Slavik, Willi Sonnleitner, Daniel Mayer



Ersatzspieler: Othmar Gottfried Matumona, Jan Petek, Moritz Koschak, Kyrillos Guirgis



Trainer: Daniel Pronegg

SV Landjäger Justiz Graz: Philipp Leiss, Christopher Krammer, Antonio Simunovic, Christoph Malli, Felix Pelz, Jerko Buric, Daniel Simunovic, Florian Pitner, Jakob Seidler, Paul Feigl, Julian Sommerauer (K)



Ersatzspieler: Matthias Bucher, Franz Hartmann, Fatlum Kabashaj, Niklas Grebien



Trainer: Philip Kager Bericht Florian Kober

