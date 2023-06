Gutmann leitet die Wende ein - Strassgang gewinnt bei Pirka-Windorf

Details Sonntag, 04. Juni 2023 22:22

SV Raiba Strassgang kam am Sonntag zu einem 4:2-Erfolg gegen SV Pirka-Windorf. Zunächst lag man aber mit 2:0 zurück. Das Hinspiel im Herbst war unentschieden mit 2:2 geendet. Am Sonntag sah man sechs Tore und zwei Platzverweise.

Gleich mal vier Tore in der ersten Halbzeit

Spielertrainer Andreas Berger brachte SV Strassgang in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Gamil Amin erhöhte für Pirka-Windorf auf 2:0 (24.).

Tor, Toor, Tooor für SV Pirka-Windorf zum 2:0, schwerer Fehler im Spielaufbau der Straßganger, Gamil Amin von Pirka läuft dann quasi alleine auf den Keeper zu und vollendet Stefan Mokoru, Ticker-Reporter

Johannes Gutmann war es, der in der 25. Minute das Spielgerät im Gehäuse der Heimmannschaft unterbrachte. Da stand es 2:1.Es folgten Chancen auf beiden Seiten und Marco Scherz nutzte die Chance für Strassgang und beförderte in der 34. Minute das Leder per Kopf zum 2:2 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand bei strömendem Regen.

Nach der Pause macht Strassgang dann alles klar und einen Platzverweis gab es auch

In der 52. Minute ging es schließlich bergab für SV Pirka-Windorf, als man in Person von Ahmedin Saletovic´ einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Eine Minute später ging SV Raiba Strassgang durch den zweiten Treffer von Scherz nach einem Querpass mit 3:2 in Führung.

super Chance auf den Ausgleich aber der Goalie hält sensationell Stefan Mokoru, Ticker-Reporter

Danijel Zivkovic versenkte die Kugel zum 4:2 für die Gäste (69.).

Tor, Toor, Tooor für SV Raiba Strassgang zum 2:4 - schöner Angriff der Straßganger über links bis schließlich der Pass in den Rückraum zu Danijel Zivkovic kommt, der flach ins Eck abschließt Stefan Mokoru, Ticker-Reporter

Für numerische Gleichheit sorgte schließlich die Ampelkarte von Milan Marjanovic von SV Strassgang in der 89. Minute. Die Gäste vergaben dann noch einen Elfmeter. Pirka-Windorf hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine Heimniederlage ein.

So steht es um beide Teams

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Pirka-Windorf. Die mittlerweile 102 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Kurz vor Saisonende steht Pirka-Windorf mit 18 Punkten auf Platz zwölf. Nun musste sich SV Pirka-Windorf schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite erreichte man in dieser Saison. Die Misere von Pirka-Windorf hält an. Insgesamt kassierte SV Pirka-Windorf nun schon vier Niederlagen am Stück.

Strassgang befindet sich mit 34 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte SV Raiba Strassgang endlich wieder einmal drei Punkte.

Am nächsten Samstag reist Pirka-Windorf zu SC Stattegg United, zeitgleich empfängt SV Strassgang SV Lassnitzhöhe.

1. Klasse Mitte B: SV Pirka-Windorf – SV Raiba Strassgang, 2:4 (2:2)

69 Danijel Zivkovic 2:4

53 Marco Scherz 2:3

34 Marco Scherz 2:2

25 Johannes Gutmann 2:1

24 Gamil Amin 2:0

12 Andreas Berger 1:0

Aufstellungen: Pirka: Ilja Markusic, Almir Basic, Aldin Husetovic, Besmullah Erfani, Andreas Berger, Gamil Amin, Eduard-Alexandru Paulitsch (K), Vahid Fayaz, Ahmedin Saletovic´, Oktay Koza, Ahad Fajas

Ersatzspieler: Peter Mautner



Trainer: Andreas Berger

Strassgang: Lukas Beuchler - Liridon Berisha, Johannes Gutmann (K), Milan Marjanovic, Moritz Bogensperger - Josef Trattner, Felix Ebner, Georg Schwarzl, Danijel Zivkovic - Marco Scherz, Daniel Blagojevic



Ersatzspieler: Daniel Blochberger, Peter Matekalo, Dominik Czizegg, Matteo Milcev, Philipp Gressler, Tobias Aigner



Trainer: Kai Reinisch Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei