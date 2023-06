Qorbani schießt Stattegg United wenige Minuten vor dem Abpfiff zum Sieg bei LUV Graz

Details Montag, 05. Juni 2023 21:06

Im Spiel von Union LUV Graz gegen SC Stattegg United gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Ausgangslage sprach für Stattegg United, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im ersten Duell hatte beim 2:1 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten von SC Stattegg United gegeben.

Zwei sehr ähnliche Tore in der ersten Halbzeit - sieht man auch nicht so oft

65 Zuschauer sahen, wie Mahdi Qorbani in der 14. Minute das 1:0 für Stattegg United markierte.

Tor, Toor, Tooor für SC Stattegg United zum 0:1 Freistoß von der Eckfahne führt genau zu Mahdi, der ihn souverän reinschweißt ZwiggiFiggi, Ticker-Reporter

Mohsen Sedik nutzte die Chance für LUV Graz und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz.

Tor, Toor, Tooor für Union LUV Graz zum 1:1 Nummer 9 mit dem gleichen Tor wie Stattegg, wirklich exakt das gleiche Tor ZwiggiFiggi, Ticker-Reporter

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Nach der Pause dann jeweils ein direkter Freistoss mit Torerfolg

Florian Frisch machte in der 58. Minute das 2:1 durch einen direkten Freistoss von SC Stattegg United perfekt.

Wer glaubte, Union LUV Graz sei geschockt, irrte. Mert Deveci machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (62.) wie sollte es anders sein, dann halt auch mit einem direkten Freistoss.

Samir Rubanovic von LUV erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 69. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog.In der 84.Minute ging Stattegg United durch den zweiten Treffer von Qorbani in Führung.

Tor, Toor, Tooor für SC Stattegg United zum 2:3 Toooooor. Mahdi mit dem Tor, nachdem der Tormann den Ball nur wenige Meter ausschießt ZwiggiFiggi, Ticker-Reporter

In der 87.Minute bestrafte Schiedsrichter Wöll auch einen weiteren LUV Spieler mit einer roten Karte. Jakub Karic wurde nach einer Tärlichkeit vorzeitig zum Duschen geschickt. Letzten Endes holte SC Stattegg United gegen LUV Graz drei Zähler in einem Match mit zwei Platzverweisen und fünf Toren.

So steht es um die beiden Teams kurz vor Saisonende

Union LUV Graz muss sich ohne Zweifel in der Sommerpause um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Mit nun 20 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und drei Unentschieden freut sich LUV Graz wenn die Tabelle in wenigen Wochen wieder auf Null gestellt wird. Man entschied kein einziges der letzten elf Spiele für sich.

Stattegg United machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem neunten Platz. SC Stattegg United bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, zwei Unentschieden und 15 Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Union LUV Graz ist die Zweitvertretung von SV Feldkirchen auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:00). Stattegg United misst sich zur selben Zeit mit SV Pirka-Windorf.

1. Klasse Mitte B: Union LUV Graz – SC Stattegg United, 2:3 (1:1)

84 Mahdi Qorbani 2:3

62 Mert Deveci 2:2

58 Florian Frisch 1:2

39 Mohsen Sedik 1:1

14 Mahdi Qorbani 0:1

Startaufstellungen: LUV Graz: Omar Shehata, Meho Basic, Juri Franz Heusgen, Kristijan Loborinec, Lennart Valery Heusgen, Samir Rubanovic, Mohsen Sedik, Mert Deveci (K), Alexander Engelmaier, Ermin Dzafic, Armin Begic



Ersatzspieler: Patrik Simon, Lawrence Emmanuel Alphonsus, Kambez Rahisi, Jakup Karic, Markus Krenn, Mario Ulz



Trainer: Rene Gaar Stattegg United SC: Gabriel Paul Schmeja, Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Manuel Heimgartner, Jakob Stelzer, Paul Saurugger, Florian Frisch, Timon Colin Traun, Benjamin Emiohe (K), Robert Slavik, Niko Kainz-Kaufmann, Mahdi Qorbani



Ersatzspieler: Othmar Gottfried Matumona, Jonas Gerhard Franz Spuller, Moritz Koschak, Kyrillos Guirgis



Trainer: Daniel Pronegg

