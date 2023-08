Klarer Erfolg über FC Fernitz-Mellach - Tobelbad holt ersten Sieg beim Neubeginn

Details Sonntag, 27. August 2023 18:41

Durch ein 3:0 holte sich SV Tobelbad drei Punkte bei FC Fernitz - Mellach. Es war dies eine besondere Begegnung: Tobelbad startet bekanntlicherweise in der 1.Klasse neu durch, Fernitz stand ebenso vor dem Ende, ehe der Verein nach einer Pause wieder antritt. Junge Fernitzer Fußball-Enthusiasten, alle Mitte 20, hatten den Verein neu übernommen.

Ein junges Team, das den FC Fernitz - Mellach wieder zum Leben erweckte. Obmann Raphael Tulnik, Sportlicher Leiter Stefan Skringer- in der Mitte, Manuel Mörk KM Trainer

Zur Pause führten die Gäste knapp mit 1:0

Es war brütend heiß in Fernitz, als es zu diesem speziellen Duell für steirische Fußballfans kam. Die erste Chance hatten die Gastgeber, jedoch landete ´der erste Torschuss weit über dem gegnerischen Gehäuse. Nach einer guten Viertelstunde kam dan auch das Team von Trainer Kevin Glawogger erstmals gefährlich vor das Fernitzer Gehäuse.In der Folge waren die Gastgeber etwas gefährlicher vor dem Tor. In der 45.Minute hatten dann die Gäste eine weitere Topchance und Augenblicke später war es dann so weit.

Philipp - Curd Semlitsch blieb cool vor Keeper Almir Delkic und schob zur Führung für Tobelbad ein (45.). Ein Tor mehr für die Gäste machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Am Ende wurde es mit 3:0 deutlich

Nach der Pause wurde der Gast deutlich stärker und drängte auf das 2:0. Immer wieder konnte man die Fernitzer Abwehr irritieren. Mario Posch erhöhte den Vorsprung von SV Tobelbad nach 69 Minuten auf 2:0 aus kurzer Distanz.

Alexander Roman Odert besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Tobelbad (78.). Ein starker Auftritt in der zweiten Halbzeit ermöglichte SV Tobelbad am Samstag einen letztlich ungefährdeten Erfolg gegen FC Fernitz-Mellach.

So steht es um die beiden Teams - so geht es in die nächste Woche

Nach drei bestrittenen Begegnungen ist Fernitz-Mellach Letzter der 1. Klasse Mitte B. Das ist aber zu diesem Zeitpunkt der Saison noch ohne viel Bedeutung.

Tobelbad macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang fünf. Für SV Tobelbad steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis und eine Niederlage aufwies.

Am kommenden Sonntag trifft FC Fernitz - Mellach auf SV Pirka-Windorf, Tobelbad spielt tags zuvor gegen SC Stattegg United.

Fernitz-Mellach FC: Almir Delkic, Manuel Horvat, Raphael Luca Nardon, Julian Hiedl, David Nail, Martin Kresitschnig, Lukas Eisl, Mario Reiß (K), Thomas Müller, Santino Schwarz, Florian Pfeiffer



Ersatzspieler: Peter Cermak, Benjamin Lenz, Philipp Schieder, Lukas Cermak, Christoph Lukas Ulmer, Michael Maier



Trainer: Manuel Mörk

Tobelbad: Daniel Schober, Gregor Goltes, DI David Neubauer, Marco Metzger (K), Philipp - Curd Semlitsch, Patrick Strohmaier, Alexander Roman Odert, Benjamin Beichler, Philipp Wolf, Patrick Cuno, Marcel Lambauer



Ersatzspieler: Selman Zechner, Kevin Fiebrich, Marian Volkmar Hermann, Christopher Kemmer, Mario Posch, Patrick Barth



Trainer: Kevin Glawogger Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: FC Fernitz - Mellach – SV Tobelbad, 0:3 (0:1)

78 Alexander Roman Odert 0:3

69 Mario Posch 0:2

46 Philipp - Curd Semlitsch 0:1

